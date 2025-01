L'Indonésie aide les PME à adopter une technologie appropriée

Reni Yanita, directrice générale des PME et des industries diverses du ministère, a déclaré le 30 décembre que si les PME stimulent l'économie, elles sont confrontées à des défis en matière d'adoption de la technologie. Par conséquent, le ministère a mis en place le programme S4I pour répondre aux besoins des PME en matière de solutions technologiques innovantes.

Elle a déclaré que le programme est une étape stratégique pour accélérer la transformation technologique dans le secteur industriel, en particulier pour les PME, afin d'améliorer leur compétitivité et de soutenir la croissance de l'économie numérique indonésienne.

La responsable a déclaré que le ministère encourage toutes les parties prenantes, y compris les universités, les instituts de recherche, les gouvernements locaux, les associations et les acteurs de l'industrie, à rejoindre cet écosystème.

Pendant ce temps, la directrice des PME du secteur des métaux, des machines, de l'électronique et des équipements de transport du ministère, Dini Hanggandari, a souligné les résultats prometteurs du programme depuis son lancement en 2018.

Hanggandari a indiqué que l'initiative avait mis en relation 1 319 startups avec 1 927 acteurs de l'industrie et 80 investisseurs, tant au niveau national qu'international.

La collaboration intersectorielle est essentielle au succès du programme S4I. En impliquant les startups, les PME, le gouvernement, les universitaires et les investisseurs, l'Indonésie peut établir un écosystème de solutions technologiques robuste, a-t-elle déclaré.

Plus tôt, le ministère a lancé le programme One Village One Product (OVOP) pour développer des PME de qualité supérieure et élargir les marchés d'exportation. Le programme OVOP vise à renforcer les PME nationales grâce au mentorat, à un accès simplifié au marché et au respect des réglementations et normes nécessaires.

VNA/CVN