Indonésie : le mont Ibu entre en éruption le dernier jour de 2024

Le mont Ibu, situé dans la province indonésienne des Moluques du Nord, est entré en éruption plus tôt le 31 décembre, ce qui a déclenché une alerte aérienne, selon le Centre de volcanologie et d'atténuation des catastrophes géologiques (VGDMC) du pays.

Photo : AFP/VNA/CVN

La plus forte éruption s'est produite à 5h18 (heure locale), envoyant une colonne de cendres jusqu'à trois kilomètres dans le ciel. L'épais nuage gris a dérivé vers le sud-est et l'est du volcan.

Les résidents vivant près des pentes de la montagne n'ont pas le droit de se livrer à des activités dans un rayon de 4 km autour du cratère, qui s'étend jusqu'à 5,5 km dans les zones du nord. Le centre recommande aux résidents de porter des masques faciaux, des lunettes de soleil et des protège-nez lorsqu'ils participent à des activités de plein air pendant les chutes de cendres volcaniques.

Culminant à 1.325 mètres d'altitude, le mont Ibu est l'un des 127 volcans actifs d'Indonésie. Pour atténuer les risques posés par les cendres volcaniques pour l'aviation, l'Observatoire des volcans a émis un avis de niveau orange pour l'aviation, limitant les vols à une altitude inférieure à 5 km du volcan. Les avions doivent également se préparer à d'éventuels nuages de cendres, qui peuvent perturber les vols aériens.

VNA/CVN