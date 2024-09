L'Irlande apprécie le rôle et le prestige du Vietnam sur la scène internationale

Lors de la réception, le président irlandais a exprimé ses sincères condoléances au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamiens suite au décès du défunt secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, un dirigeant respectueux qu'il avait eu l'occasion de rencontrer lors de sa visite au Vietnam en 2016.

Il a également exprimé sa sympathie pour les pertes subies par le peuple vietnamien en raison de l'impact grave du typhon Yagi, espérant que le gouvernement et le peuple vietnamiens continueront à faire preuve de solidarité et de résilience pour surmonter rapidement cette période difficile.

Le président irlandais a adressé ses félicitations au secrétaire général et le président To Lam pour son nouveau poste et ses nouvelles responsabilités, exprimant sa conviction que dans les temps à venir, les relations entre les deux pays continueraient de s'épanouir, notamment dans l'éducation, l'agriculture, le commerce, la résilience au changement climatique et l'échange entre les peuples...

Il a également estimé que les deux pays disposent encore d'un énorme potentiel pour consolider et développer la coopération dans les relations bilatérales et dans les forums internationaux. Il a également apprécié le rôle et le prestige croissants du Vietnam dans la région et le monde, notamment dans le maintien d'un environnement pacifique et stable dans la région, ainsi que sa cohésion et son rôle central au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sur de nombreuses questions importantes.

De son côté, l'ambassadeur Do Minh Hung a émis son espoir que les deux parties continueraient à renforcer leur collaboration dans de nombreux domaines, en mettant l'accent sur l'éducation, la recherche, les sciences et technologies, l'agriculture, les échanges culturels, etc. Le diplomate s'est engagé à faire de son mieux pour promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir.

