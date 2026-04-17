Cội Nguồn : explorer ses origines au Musée des femmes vietnamiennes

Entre Paris et Hanoï, l’artiste vietnamienne Van Guillemin explore les fractures intimes, la mémoire et la féminité à travers une peinture abstraite et sensorielle. Exposée au Musée des femmes vietnamiennes, son travail propose un voyage intérieur où les blessures deviennent lumière.

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Photo : Van Guillemin/CVN

Une exposition au Musée des femmes Vietnamiennes à Hanoï pour explorer ses origines. L’artiste vietnamienne Van Guillemin, installée à Paris, propose un voyage introspectif où elle questionne l’identité, la mémoire et la guérison à travers une palette mêlant peinture à l’huile, acrylique et fusain. Présentée du 16 au 26 avril, l’exposition invite à “ressentir plutôt que comprendreˮ à travers 19 œuvres. Intitulée “Cội Nguồnˮ, signifiant “origineˮ en français, l’exposition aborde plusieurs thématiques intimistes.

Identité, mémoire, solitude, transformation et guérison, Van Guillemin trace les contours de ses souvenirs, du fusain à l’acrylique en passant par la peinture à l’huile. Elle inscrit son travail au carrefour du surréalisme européen et de l’expressionnisme abstrait américain, avec une sensibilité nourrie par son lien au Vietnam et à la féminité. “Je veux montrer une féminité douce mais résiliente, sensible mais forte. Pour moi, la féminité est une force créatriceˮ, résume-t-elle. Ses toiles, traversées par des couleurs vives, parfois gagnées par des zones plus sombres, laissent émerger des formes abstraites, porteuses d’espoir. “J’ai choisi la douceur, mais pas la fragilitéˮ.

Photo : Van Guillemin/CVN

Ses œuvres s’inscrivent dans une démarche profondément introspective, où l’émotion prime sur la narration. Pensée comme un chemin intérieur, l’exposition se déploie en trois temps.

Une première partie, “Whispers of Memoryˮ, invite à un retour à soi, entre enfance, culture et sentiment d’appartenance. Vient ensuite “Light from Woundsˮ, où les blessures et la solitude se transforment en énergie, dans une dynamique de guérison portée par une forte présence féminine. Enfin, “Between Presence and Absenceˮ ouvre sur un espace d’apaisement et de compréhension de soi, jusqu’à atteindre une forme d’équilibre intérieur.

Le choix du Musée des femmes vietnamiennes n’a rien d’anodin. Van Guillemin dit vouloir y exposer parce qu’elle y voit un prolongement naturel de son univers, en lien avec l’identité vietnamienne et la figure de la femme contemporaine. Dans ses mots, il s’agit de montrer une femme élégante, douce, mais aussi puissante et résiliente.

Un parcours atypique

Née en 1994 au Vietnam, Van Guillemin est une artiste contemporaine autodidacte. Très jeune déjà, elle griffonne sur toutes les surfaces. “Quand j’étais petite, je peignais toute ma maison. Mais être artiste n’était pas vraiment considéré comme un métier par mes parents. Ils me voyaient plutôt dans le droit, quelque chose de plus stable." Chose faite. Diplôme en droit des affaires internationales en poche, elle s’envole vers la Thaïlande puis les États-Unis, avant de retourner au Vietnam pour entamer une carrière dans le secteur.

La vie l’amènera finalement en France, notamment à Toulouse, avant de rejoindre Paris, où elle puise aujourd’hui une grande partie de son inspiration. Depuis 2023, elle se consacre pleinement à sa carrière artistique. “La vie à Paris m’inspire beaucoup d’idées : aller au musée tous les jours, rencontrer des artistes, des photographes. Paris m’a appris le regard, le Vietnam m’a appris l’émotionˮ, explique Van Guillemin. Une formule qui résume la tension féconde au cœur de son art, entre influences européennes et asiatiques.

Son travail s’inscrit déjà dans une trajectoire internationale, avec des expositions au Vietnam, en France, en Italie et à Dubai. Elle a notamment été distinguée par une mention spéciale lors d’un concours de l’Art Vue Foundation à Dubai et a participé à plusieurs compétitions artistiques internationales, dont l’Artist of Europe Award 2024 à Florence.

Guillaume Marchal/CVN



