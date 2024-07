L'Indonésie vise 8 milliards d'USD d'exportations de durian vers la Chine

L'Indonésie, l'un des plus grands producteurs et exportateurs de durian au monde, prévoit de mener des recherches plus approfondies sur ces variétés de fruits et d'étendre les plantations afin d'augmenter les exportations de durian vers la Chine à 8 milliards d'USD.