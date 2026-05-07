L'Indonésie veut interdire l'e-commerce aux enfants pour ne pas "les laisser seuls" face aux géants

L'Indonésie veut interdire le e-commerce aux moins de 16 ans, déjà privés de réseaux sociaux, pour ne pas "les laisser se mesurer seuls" aux géants de l'e-commerce, a expliqué mercredi 6 mai à l'AFP la ministre des Communications et du Numérique.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Laisser les enfants se mesurer seuls (aux plateformes), sans règles, c'est comme laisser des parents jouer aux échecs contre un grand maître. Ils ne gagneront pas, ou il sera très difficile de gagner", a imagé Meutya Hafid à Jakarta, sans donner plus de détails.

L'objectif du gouvernement est d'aider les parents à affronter les "grandes plateformes" afin de protéger leurs enfants contre les "escroqueries", a-t-elle ajouté.

Cette mesure rejoint l'interdiction des réseaux sociaux déjà appliqué dans le vaste archipel d'Asie du Sud-Est aux plus de 284 millions d'habitants, qui affiche l'une des plus fortes concentrations d'utilisateurs de réseaux sociaux au monde.

Il s'agit de protéger quelque 70 millions d'enfants contre les menaces de la pornographie en ligne, du cyberharcèlement et de l'addiction à Internet.

"Les plateformes de commerce en ligne sont les prochaines sur la liste, car nous avons constaté que des enfants y avaient été victimes d'escroqueries", a développé la ministre des Communications et du Numérique.

"À toutes les plateformes"

L'interdiction des réseaux sociaux est entrée en vigueur en mars, visant ainsi à priver les moins de 16 ans indonésiens de huit plateformes dites "à haut risque", à savoir YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live (vidéo en direct) et Roblox.

La ministre Meutya Hafid a ajouté mercredi 6 mai que l'interdiction devra s'appliquer à terme "à toutes les plateformes numériques", y compris les sites de vente en ligne.

L'Indonésie s'inscrit dans la lignée de plusieurs pays, dont l'Australie en figure de proue, qui ont renforcé les restrictions d'âge sur les réseaux sociaux, pour protéger les plus jeunes de contenus malveillants ainsi que des effets nocifs redoutés de l'exposition aux contenus addictifs des plateformes.

Roblox est devenue la dernière plateforme à se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, en introduisant une technologie de vérification de l'âge et en restreignant le contenu en fonction de l'âge des utilisateurs, a détaillé le gouvernement la semaine dernière.

Plus de la moitié des 45 millions d'utilisateurs indonésiens de Roblox sont des enfants de moins de 16 ans, selon les autorités indonésiennes.

Les géants des réseaux sociaux font face à une remise en question à l'échelle mondiale, les gouvernements étant de plus en plus préoccupés par leur impact sur le bien-être des utilisateurs.

Le mois dernier, le parlement turc a approuvé une loi visant à empêcher les enfants de moins de 15 ans d'accéder aux plateformes de réseaux sociaux.

Certains pays européens, dont la Norvège, la Grèce, la France, l'Espagne et le Danemark, ont annoncé qu'ils allaient introduire des restrictions similaires.

Comme en Australie, les règles indonésiennes font peser sur les plateformes la responsabilité de réglementer l'accès des adolescents. Le non-respect de l'interdiction, qui sera mis en œuvre progressivement, exposera les contrevenants à une amende, voire à une suspension de leurs services dans le pays.

AFP/VNA/CVN