Anthropic loue le plus gros centre de données de Musk pour tenir tête à OpenAI

Anthropic, en difficulté pour satisfaire la demande, a annoncé mercredi 6 mai un partenariat majeur avec SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, pour utiliser toute la puissance de son plus gros centre de données, dédié jusqu'ici à xAI, l'intelligence artificielle (IA) du multimilliardaire américain.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous nous associons à SpaceX pour utiliser l'intégralité de la capacité de leur centre de données Colossus One, et nous investissons cela directement au profit des développeurs individuels et des petites équipes", a annoncé Ami Vora, directrice des produits d'Anthropic, sur la scène de "Code with Claude", la conférence annuelle de l'entreprise pour les développeurs à San Francisco.

Cet accord, dont ni les détails financiers ni la durée n'ont été dévoilés, permettra sans délai au rival d'OpenAI de "doubler les limites d'utilisation" de ses modèles Claude pour ses abonnés payants, et "d'augmenter considérablement" ses quotas pour les développeurs, a-t-elle ajouté, suscitant un frisson dans la salle remplie d'ingénieurs de la Silicon Valley.

Victime de son succès, Anthropic ne parvenait plus depuis des mois à satisfaire la demande, nombre d'abonnés professionnels se plaignant d'épuiser leur quota en moins de vingt minutes avec les modèles de pointe.

En mars, l'entreprise de San Francisco, qui prépare une entrée en bourse retentissante, avait dû réduire les quotas pendant les heures de pointe, faute d'avoir assez de processeurs pour satisfaire toutes les requêtes.

À l'inverse, l'entreprise de Musk xAI se trouve en surcapacité, n'utilisant qu'une faible part de la puissance de calcul de Colossus. Le plus grand de ses centres de données, près de Memphis (Tennessee), est la cible de critiques pour son alimentation avec des turbines à gaz sans permis environnemental et sa consommation massive d'eau.

Mercredi en fin d'après-midi, Elon Musk a annoncé sur le réseau social X que la société xAI allait être dissoute et ses activités totalement intégrées à SpaceX, qui l'a absorbée début février.

Adoption accélérée

L'annonce intervient alors qu'OpenAI et Anthropic, les deux voisins de San Francisco, se livrent une bataille directe pour équiper les entreprises en agent d'IA - des assistants semi-autonomes capables d'écrire du code, d'analyser des masses de documents ou de traiter des dossiers médicaux - dont l'adoption s'accélère.

Mardi 5 mai, Anthropic a présenté dix agents IA taillés sur mesure pour les banques, assureurs et gestionnaires d'actifs. Des outils capables de rédiger des documents de présentations commerciales, d'effectuer des vérifications réglementaires ou d'analyser des bilans comptables.

En face, OpenAI a annoncé mardi un partenariat avec le géant mondial de l'audit PwC pour soutenir ses opérations financières.

Mais cette course s'accompagne d'une bataille pour obtenir les processeurs et l'énergie nécessaire. La construction, pourtant accélérée de centres de données aux États-Unis, n'y suffit pas. Et ces projets énergivores, accusés d'augmenter les factures des particuliers, suscitent une opposition croissante des citoyens américains. Le sujet pourrait peser dans les élections de mi-mandat cet automne.

Processeurs dans l'espace

Dans le détail, l'accord avec SpaceX va fournir à Anthropic "plus de 300 mégawatts" de puissance "d'ici la fin du mois", selon un post du blog de l'entreprise.

Pour tenir le rythme, Anthropic a également renforcé ses partenariats avec son associé historique Amazon Web Services (AWS) ainsi qu'avec ses concurrents Google et Microsoft.

"Nous entraînons et faisons tourner Claude sur tout un spectre de processeurs - les trainium d'AWS, les TPUs de Google et les GPUs de Nvidia - et nous continuons d'explorer des pistes pour ajouter des capacités en ligne", précise l'entreprise.

"Nous avons aussi exprimé notre intérêt pour s'associer à SpaceX pour mettre en orbite plusieurs gigawatts de puissance de calcul", ajoute Anthropic.

Anthropic en a profité pour signaler son intention d'augmenter ses capacités de calcul à l'international, précisant que son partenariat renouvelé avec Amazon concernent des installations en Asie et en Europe.

"Nous sommes très attentifs au choix de nos implantations, en nous associant à des pays démocratiques dont les cadres juridiques et réglementaires soutiennent des investissements de cette envergure" et permettent de sécuriser l'infrastructure.

Anthropic est en contentieux judiciaire avec l'administration Trump, qui la juge trop progressiste et a décrété la rupture de tous les contrats avec elle.

AFP/VNA/CVN