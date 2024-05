Environ 25 millions de MPME rejoignent l’écosystème numérique indonésien

Environ 25,2 millions de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont entrées dans l'écosystème numérique en Indonésie en 2023, selon le ministre indonésien de coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Pandjaitan.

>> L'Indonésie renforce les mesures de sécurité routière pour les véhicules touristiques

>> Le Forum mondial de l'eau donne un coup de pouce au tourisme indonésien

>> L'Indonésie envisage d'ouvrir des routes aériennes reliant les centres bouddhistes régionaux

Photo : BDT/CVN

Dans le cadre du Mouvement national fier des produits indonésiens (Gernas BBI), le gouvernement indonésien vise l'entrée de 30 millions de MPME dans l'écosystème numérique d'ici la fin de 2024.

En outre, l'Indonésie fait également pression pour que l'objectif de transaction de 50 milliards IDR (3,11 millions USD) dans chaque province soit atteint, a déclaré le responsable cité par les médias locaux.

Luhut Binsar Pandjaitan a noté que le niveau de réalisation des dépenses des ministères, des institutions, des gouvernements régionaux et des entreprises publiques a augmenté de 80%, passant de 749.000 milliards IDR en 2022 à 1.349.800 milliards IDR en 2023.

Pendant ce temps, le ministre indonésien de la Communication et de l'Informatique, Budi Arie Setiadi, a déclaré que la collaboration et le soutien global de toutes les parties sont essentiels pour créer un écosystème numérique inclusif et axé sur l'innovation.

Budi Arie Setiadi a déclaré que pour réaliser la Vision Digital Indonesia 2045, son ministère s'efforce d'assurer un développement numérique inclusif en fournissant un accès équitable aux services et à la technologie numériques ainsi qu'un espace numérique sûr et sécurisé pour tous les citoyens indonésiens.

Il a ensuite noté que la Vision Digital Indonesia 2045 englobe quatre missions principales, dont une liée à l'accélération de la transformation numérique dans le but de stimuler la croissance économique, d'améliorer la qualité des services publics et de renforcer la défense et la sécurité nationales.

VNA/CVN