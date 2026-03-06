Petrobras triple son bénéfice en 2025 et enregistre une production record

Le géant pétrolier public brésilien Petrobras a annoncé jeudi 5 mars avoir triplé son bénéfice net en 2025 par rapport à l'année précédente, grâce à une production record de pétrole et de gaz.

>> Brésil : Petrobras a battu son record de production pétrolière en 2025

Photo : AFP/VNA/CVN

Petrobras a réalisé l'an dernier un bénéfice net de 110,1 milliards de reais (18 milliards d'euros), contre 36,6 milliards en 2024.

"L'année 2025 a été extraordinaire en termes de production. L'augmentation des volumes de pétrole et de gaz nous a permis (...) d'atteindre des résultats financiers solides", s'est félicitée la présidente de l'entreprise, Magda Chambriard, citée dans un communiqué officiel.

Petrobras a augmenté de 11% sa production totale de pétrole et de gaz l'an dernier.

L'appréciation du real face au dollar a constitué un autre facteur ayant contribué à ces résultats, selon la compagnie.

La performance de 2025 représente un net redressement par rapport à l'année précédente, lorsque Petrobras avait traversé une période marquée par des pertes de change et par la volatilité du marché mondial du pétrole.

Ces derniers jours, la guerre au Moyen-Orient a fait flamber les prix du brut, ce qui pourrait favoriser ses exportations.

Néanmoins, le géant brésilien pourrait également être affecté par cette tendance haussière, puisqu'il importe du diesel pour répondre à la demande intérieure de la première économie latino‑américaine.

La société prévoit d'étendre ce qu'elle appelle ses "frontières d'exploration" avec un mégaprojet dans une vaste région maritime nommée Marge Equatoriale, proche des côtes de l'Amazonie.

Après des années de discussions, Petrobras a reçu en octobre une licence de l'autorité publique de l'environnement pour commencer les forages dans la zone, malgré les critiques des écologistes.

Le président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva a promu le projet en faisant valoir que l'argent du pétrole était nécessaire pour financer la transition énergétique.

Parallèlement, le chef de l'État a défendu en novembre, lors de la conférence climatique COP30 qui s'est tenu dans la ville amazonienne de Belém, l'idée que le monde se dote d'une "feuille de route" pour sortir des énergies fossiles.

AFP/VNA/CVN