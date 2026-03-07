La Bourse de Paris finit encore dans le rouge, emportée par le risque géopolitique

La Bourse de Paris a de nouveau terminé vendredi 6 mars en baisse, au terme d'une semaine marquée par la flambée du prix des hydrocarbures et par le retour du risque inflationniste avec le conflit au Moyen-Orient.

>> La Bourse de Paris termine en légère hausse avant Nvidia

>> Bourse de Paris : nouveau record pour le CAC 40 après une série de résultats

>> La Bourse de Paris repart à la baisse, rattrapée par les prix du pétrole

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40, qui avait commencé la séance en légère hausse, a finalement reculé de 0,65% (-52,31 points) à 7.993,49 points, chutant sous le seuil des 8.000 points pour la première fois depuis novembre.

Sur la semaine, le CAC 40 a dévissé de 6,84%, au terme de cinq jours de montagnes russes pour les places boursières mondiales.

Les marchés d'actions digèrent "une prime de risque géopolitique qui se confirme", résume Andrea Tueni, responsable des activités marchés de Saxo Bank, interrogé par l'AFP.

La flambée des prix de l'or noir a repris de plus belle, propulsant les deux références mondiales du brut au-dessus du seuil symbolique des 90 dollars. Une première en près de deux ans pour le Brent, et depuis octobre 2023 pour le WTI américain, qui est ensuite légèrement redescendu.

"Un week-end géopolitiquement agité s'annonce, et l’envie d'acheter des actions est très faible. Personne ne veut pour l'instant attraper un couteau qui tombe, d'autant que le prix du pétrole continue d'accélérer et que la barre symbolique des 100 dollars devient proche", note Jochen Stanzl, chez CMC Markets.

Pétrolières et défense dans le vert

Les valeurs du secteur de l'énergie et de la défense se sont maintenues dans le vert, profitant du contexte géopolitique.

TotalEnergies a terminé en hausse de 1,84% à 68 euros. Côté défense, Thales a gagné 2,07% à 241,30 euros, la plus forte hausse de l'indice CAC 40 vendredi 6 mars, Safran a gagné 0,44% à 317,70 euros et Dassault Systèmes 0,46% à 18,74 euros.

AFP/VNA/CVN