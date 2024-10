L'Indonésie renforce ses liens commerciaux avec les pays européens

Le ministère indonésien des Affaires étrangères a donné le coup d'envoi le 7 octobre du Forum d'affaires Indonésie - Europe (IEBF) 2024, qui réunit plus de 200 entrepreneurs indonésiens et partenaires européens.

Le forum sert de plate-forme à l'Indonésie pour présenter ses produits et services aux entreprises européennes, et devrait également aider le pays à étendre ses relations commerciales avec les pays non membres de l'UE. Les secteurs prioritaires de l'événement comprennent la technologie et l'innovation, l'économie verte, le tourisme, les industries créatives et les soins de santé.

Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Pahala Nugraha Mansury, a souligné que les échanges commerciaux cumulés entre l'Indonésie et l'Europe ont dépassé 370,5 milliards d’USD au cours de la dernière décennie (2014-2023).

L'Indonésie se positionne comme un marché et une destination d'investissement essentiels pour les entreprises européennes, ainsi que comme une porte d'entrée vers les marchés plus vastes de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est. Au-delà des bénéfices économiques partagés, le forum vise à renforcer les liens entre l'Indonésie et les nations européennes, a-t-il noté.

Shinta Kamdani, présidente de l'Association des employeurs indonésiens (Apindo), a noté que l'IEBF offre une opportunité aux entrepreneurs indonésiens de mieux comprendre le potentiel inexploité du marché européen. L'Indonésie a signé un accord de partenariat économique global (CEPA) avec l'Association européenne de libre-échange et négocie actuellement un autre CEPA avec l'Union européenne, ce qui pourrait approfondir davantage les relations économiques.

Le forum, qui se tient les 7 et 8 octobre, devrait aboutir à des accords de coopération commerciale d'une valeur d'un milliard d'USD, avec plusieurs protocoles d'accord déjà signés dans des domaines tels que les équipements médicaux, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et l'énergie verte le jour de l'ouverture.

Une exposition présentant les produits et services des entreprises indonésiennes et européennes fait également partie de l'événement.

