L'Indonésie accélère l'élimination de l'utilisation du mercure

Le vice-ministre indonésien de l'Environnement et des Forêts, Alue Dohong, a déclaré le 2 octobre que le gouvernement formerait un groupe de travail pour accélérer l'éradication de l'utilisation du mercure en Indonésie.

>> L'Indonésie s'engage à réduire de 1,02 milliard de tonnes ses émissions de CO 2 d'ici 2030

Photo : Dô Quyên/VNA/CVN

Le vice-ministre indonésien de l'Environnement et des Forêts, Alue Dohong, a déclaré qu'il travaillait également avec le ministère du Commerce, le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, la police nationale et le bureau du procureur général pour éliminer l'utilisation du mercure.

Le renforcement de l'engagement comprend la supervision, le développement de la recherche et la gouvernance, l'exploitation minière d'or sous licence, en particulier dans les mines à petite échelle, et la coopération internationale, a-t-il déclaré.

L'Indonésie a ratifié en 2017 la Convention de Minamata qui concerne l'utilisation du mercure qui a un impact négatif sur la santé et l'environnement.

Dans le secteur minier, Alue Dohong a déclaré que son côté a ouvert 10 sites de traitement de l'or sans utilisation de mercure dans différentes régions du pays.

VNA/CVN