L'Indonésie renforce les contrôles sur les importations de sucre

Le gouvernement indonésien a décidé de durcir les contrôles sur les importations de sucre raffiné et, pour la première fois, d'exiger des entreprises importatrices qu'elles investissent dans le développement de plantations de canne à sucre locales.

>> L’Indonésie renforce sa sécurité des ressources en eau

>> L’Indonésie lance un projet gazier offshore de 15 milliards de dollars

>> Incendie sur un ferry en Indonésie : 5 morts, 41 disparus, 225 survivants

Photo : thethaiger.com/CVN

Cette mesure vise à relancer le secteur sucrier en difficulté, à préserver les moyens de subsistance de millions d'agriculteurs et à atteindre l'autosuffisance en sucre d'ici deux ans.

S'exprimant récemment dans le district de Bandung, à Java Ouest, le ministre de l'Agriculture, Andi Amran, a déclaré que le sucre raffiné importé avait inondé le marché intérieur, au-delà des fuites isolées, faisant chuter les prix et menaçant les moyens de subsistance des producteurs locaux de canne à sucre, rapporte l'agence de presse Antara.

Les conséquences vont bien au-delà des agriculteurs. Deux entreprises sucrières publiques, PT Perkebunan Nusantara et PT Sinergi Gula Nusantara, ont subi des pertes respectives d'environ 600 milliards de roupies indonésiennes (33,2 millions de dollars américains) et 680 milliards de roupies indonésiennes (37,6 millions de dollars américains). Parallèlement, le prix de la mélasse dans les zones de production a presque été divisé par deux, pour atteindre environ 1.000 roupies indonésiennes le litre.

À Java Est, les producteurs de canne à sucre ont menacé de déclencher une grève nationale, des dizaines de milliers de tonnes de sucre récolté restant entreposées en raison de retards dans le versement de 1.500 milliards de roupies indonésiennes d'indemnités. Le volume de sucre invendu produit par les agriculteurs est estimé à 1,6 million de tonnes, exposant ces derniers à des pertes potentielles comprises entre 4.000 et 7.000 milliards de roupies indonésiennes.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement indonésien appliquera strictement le règlement N°98/2013 du ministère de l'Agriculture, qui impose aux sucreries de s'approvisionner à hauteur d'au moins 20% en matières premières auprès de leurs propres plantations. Or, sur les onze producteurs de sucre raffiné du pays, un seul respecte cette obligation, les autres dépendant entièrement des importations de sucre brut.

Amran a déclaré que, désormais, tous les importateurs de sucre seront tenus d'investir dans le développement des zones de culture de la canne à sucre en Indonésie s'ils souhaitent poursuivre leurs activités.

Cette mesure a reçu le soutien de la Commission VI de la Chambre des représentants, chargée du commerce et des entreprises publiques.

VNA/CVN