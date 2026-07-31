Allemagne : le chômage surprend à la hausse en juillet, à 6,4%

Le taux de chômage en Allemagne a surpris à la hausse en juillet à 6,4% "essentiellement à cause de raisons saisonnières" avec la pause estivale, dans un contexte de dynamique "faible" sur le marché de l'emploi, a indiqué vendredi 31 juillet l'Agence fédérale pour l'emploi.

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Les analystes sondés par Factset s'attendaient à une stagnation de l'indicateur à 6,3%, comme lors des deux derniers mois.

En données brutes, moins représentatives mais très commentées dans le débat public, le nombre de chômeurs a augmenté de 71.000 personnes sur un mois pour franchir de nouveau la barre des 3 millions, une première depuis le mois de mai.

En données corrigées des variations saisonnières (CVS), le nombre de personnes sans emploi a grimpé de 6.000 sur un mois.

"Le chômage et le sous-emploi augmentent nettement en juillet, essentiellement pour des raisons saisonnières", a déclaré Daniel Terzenbach, membre du directoire de l'Agence fédérale pour l'emploi (Bundesagentur für Arbeit), lors d'une conférence de presse.

La période des vacances et la fin des formations professionnelles pour les jeunes expliquent en partie cette hausse, a-t-il ajouté.

Il n'empêche que "compte tenu de la faible demande, il est actuellement difficile pour les chômeurs de s'insérer sur le marché du travail", selon lui.

Par rapport à juillet 2025, 28.000 personnes supplémentaires sont sans emploi selon l'agence.

"Sans réformes, le retournement de tendance sur le marché du travail ne se produira pas", a réagi par communiqué la fédération allemande de la construction de machines VDMA, qui demande de "rendre le travail plus attractif et d'alléger la charge des entreprises".

Au deuxième trimestre 2026, le PIB allemand s'est montré plus résilient que prévu, en hausse de 0,2% malgré la guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz qui a provoqué un choc énergétique dans la zone euro.

AFP/VNA/CVN