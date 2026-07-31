France : l'inflation dépasse les 2% sur un an en juillet, selon l'Insee

Les prix à la consommation ont progressé de 2,1% sur un an en juillet après 1,8% en juin, tirés par la hausse des prix des services et de ceux de l'énergie, en particulier du gaz et des produits pétroliers, a indiqué l'Insee vendredi 31 juillet.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon cette estimation provisoire, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de zone euro, a quant à lui progressé de 2,4% sur un an en juillet, après 2% en juin, précise l'Insee.

"Cette hausse de l'inflation reste contenue, dans la suite des chiffres de juin et s'inscrit dans un contexte où la croissance a atteint +0,2% au deuxième trimestre. Nous restons mobilisés et poursuivons nos efforts pour protéger le pouvoir d'achat des Français", a commenté Bercy.

Sur un an, les prix sont tirés à la hausse par ceux de l'énergie dans un contexte de guerre au Moyen-Orient (+12,4% en juillet sur un an), ainsi que par ceux des services d'hébergement et de communication indique l'Insee.

La baisse des prix des produits manufacturés s'atténue, après un recul le mois précédent liée aux premiers jours des soldes, détaille l'Insee.

Les prix des produits alimentaires continuent d'augmenter au même rythme que le mois précédent (+0,9% en juillet sur un an). C'est notamment le cas des produits frais qui progressent de 3,8% en juillet sur un an, après 2,7% le mois précédent.

Le chiffre définitif de l'inflation pour juillet 2026 sera publié le 14 août.

AFP/VNA/CVN