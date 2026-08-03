La Malaisie intensifie ses opérations logistiques autonomes

La Malaisie a inauguré le 31 juillet un Centre d'Opérations à Distance (ROC) à Cyberjaya afin de soutenir les opérations logistiques autonomes utilisant les véhicules de livraison RoboVan.

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Photo : VNA/CVN

Le ROC sert de plateforme de commandement centrale, permettant la surveillance en temps réel des véhicules autonomes grâce à des flux vidéo en direct et des diagnostics système. Bien que les RoboVans soient capables de fonctionner de manière totalement autonome dans leur zone opérationnelle désignée, le ROC offre un niveau de sécurité supplémentaire en permettant aux opérateurs de maintenir une connaissance précise de la situation et de coordonner une assistance rapide en cas de besoin.

Alan Chong, Pdg d'Autonomous Logistics Solutions (ALS), a déclaré que l'entreprise avait livré avec succès plus de 70.000 colis depuis sa création en août dernier. Les données opérationnelles collectées lors de ces livraisons contribueront à renforcer la confiance du public et à soutenir l'élaboration d'une réglementation routière encadrant les véhicules autonomes en Malaisie.

Le lancement du ROC s'inscrit dans le cadre de la feuille de route stratégique de l'État de Selangor visant à devenir un pôle régional d'innovation en intelligence artificielle et en mobilité d'ici 2030.

Yong Kai Ping, directeur général de la Selangor Information Technology and Digital Economy Corporation (Sidec), a déclaré que l'infrastructure de surveillance représente une étape concrète vers la construction d'un écosystème de mobilité autonome pleinement intégré, en remplacement des projets pilotes isolés.

Cette initiative est également étroitement liée au développement du Malaysia Chip Design Park, qui se concentre sur la conception de puces de pointe pour les robots et les véhicules autonomes. Cet écosystème de haute technologie emploie actuellement plus de 400 ingénieurs et ambitionne de porter ses effectifs à 1.000 professionnels hautement qualifiés d'ici 2030, tout en augmentant la part de la production locale à au moins 30%.

Lors de la cérémonie de lancement, ALS a présenté le RoboVan et le système d'exploitation du ROC, démontrant ainsi la capacité du véhicule à détecter les obstacles et à effectuer un stationnement autonome en toute sécurité. Le parcours d'essai de Cyberjaya a été étendu à 22 km et comprend désormais 21 points d'arrêt, traversant divers environnements urbains complexes afin de valider et d'affiner les technologies de mobilité autonome de nouvelle génération.

VNA/CVN