L’Indonésie pourrait relever le seuil d’exonération de l’impôt sur le revenu

Le ministre coordinateur des Affaires économiques de l’Indonésie, Airlangga Hartarto, a annoncé le 1 er octobre que le pays envisageait, pour la première fois en dix ans, de relever le seuil d’exonération de l’impôt sur le revenu en 2027, afin d’accroître le revenu disponible des ménages et de stimuler l’activité économique.

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Photo : VNA/CVN

Actuellement, les personnes dont le revenu annuel ne dépasse pas 54 millions de roupies (environ 3.020 dollars) sont exonérées d’impôt sur le revenu. Ce seuil, destiné à protéger les ménages à faibles revenus, n’a pas été révisé depuis 2016.

Selon Airlangga Hartarto, le gouvernement étudie actuellement le niveau approprié pour 2027, sans avoir encore annoncé le nouveau seuil. Il a estimé que son relèvement ne devrait pas remettre en cause l’objectif de déficit budgétaire fixé à 2,40% du PIB en 2027, le gouvernement prévoyant de poursuivre ses mesures d’économies et tablant sur une hausse des recettes dans le secteur de l’énergie.

Le champ d’application de l’exonération devrait également être élargi aux personnes gagnant moins de 10 millions de roupies (environ 557 dollars) par mois. Cette mesure ne concerne actuellement que les travailleurs de certains secteurs à forte intensité de main-d’œuvre et du tourisme.

Outre les mesures fiscales, le gouvernement indonésien prévoit de consacrer quelque 31.000 milliards de roupies à des programmes d’aides en espèces et de soutien alimentaire destinés aux ménages à faibles revenus au quatrième trimestre de cette année. Il envisage également de prolonger jusqu’en 2027 les incitations fiscales accordées à certaines transactions immobilières.

Ces mesures viennent compléter le plan de relance économique annoncé plus tôt cette année par l’Indonésie, alors que le gouvernement cherche à soutenir le pouvoir d’achat, à stimuler la consommation et à maintenir la dynamique de croissance économique.

VNA/CVN