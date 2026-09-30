>> Les Bourses européennes en hausse à l'ouverture, portées par la baisse du pétrole
>> Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
|Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Vers 07h10 GMT, l'indice CAC 40 était dans le vert (+0,21%), après avoir légèrement reculé (-0,02%) à l'ouverture sur fond d'inflation à 3% sur un an en septembre en France. Francfort (+0,69%) et Londres (+0,79%) étaient en hausse.
AFP/VNA/CVN