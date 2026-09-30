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International / Économie
Les Bourses européennes en hausse

Les Bourses européennes ont commencé la séance de mercredi 30 septembre sur des prises de risques, y compris la place parisienne, en hausse malgré les chiffres de l'inflation et de la consommation en France qui ont ralenti sa progression dans les premiers échanges.

>> Les Bourses européennes en hausse à l'ouverture, portées par la baisse du pétrole

>> Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025.
Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 07h10 GMT, l'indice CAC 40 était dans le vert (+0,21%), après avoir légèrement reculé (-0,02%) à l'ouverture sur fond d'inflation à 3% sur un an en septembre en France. Francfort (+0,69%) et Londres (+0,79%) étaient en hausse.

AFP/VNA/CVN

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