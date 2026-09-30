Dangote posera au Kenya la 1re pierre de sa 2e mégaraffinerie en Afrique

L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote va poser mercredi 30 septembre sur la côte du Kenya la première pierre de sa nouvelle mégaraffinerie en Afrique, d'une capacité annoncée de 700.000 barils par jour, un pas supplémentaire selon lui vers l'autosuffisance du continent pour sa consommation de carburants.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe Dangote qu'il a fondé a déjà mis en service en 2024 au Nigeria la raffinerie de loin la plus productive d'Afrique, d'une capacité de 650.000 barils par jour, qu'il envisage de porter à 1,4 million d'ici 2028, ce qui en ferait la plus importante au monde.

La nouvelle raffinerie kényane sera construite près du port en eaux profondes de Lamu, inauguré en 2021, sur la partie littorale de ce comté kényan situé sur la côte nord-est, bordant l'océan Indien.

Le port de Lamu, où se déroulera la cérémonie de pose de la première pierre en présence du président kényan William Ruto et de plusieurs dirigeants africains, est placé sous haute sécurité mercredi, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le comté de Lamu est surtout connu pour son archipel de plusieurs petites îles. Celle de Lamu abrite la vieille ville du même nom, construite au XIIe siècle en roche corallienne et bois de palétuvier. Elle a été inscrite par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur sa liste du patrimoine mondial car elle est "le plus ancien et le mieux préservé des lieux de peuplement swahilis en Afrique de l'Est".

Le projet de raffinerie kényane, d'un coût évalué par Aliko Dangote à 16 milliards de dollars (14,1 milliards d'euros), est contesté en justice par des familles locales s'estimant spoliées de leurs terres - un tribunal rendra sa décision lundi - et critiqué par les défenseurs de l'environnement, dont Greenpeace qui estime qu'il "menace un écosystème fragile".

"Il n'y a aucun problème", a assuré mardi M. Dangote, blâmant "des gens qui ne veulent pas le développement de l'Afrique".

Selon lui, la nouvelle raffinerie comportera une centrale électrique d'une capacité de 1.000 mégawatts (MW), dont la moitié de la production sera injectée dans le réseau kényan.

AFP/VNA/CVN