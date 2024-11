L'Indonésie et le Japon conviennent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre

L'envoyé spécial du président indonésien à la COP 29 de la CCNUCC, Hashim S. Djojohadikusumo, a affirmé que le gouvernement indonésien était prêt à mettre en œuvre l'accord signé avec le Japon afin de renforcer la collaboration bilatérale en matière d'échange de droits d'émission de carbone.

L'accord ARM est le premier modèle mondial de coopération bilatérale entre pays dans le cadre de l'Accord de Paris.

Par ailleurs, le vice-ministre japonais des Affaires environnementales mondiales, Yutaka Matsuzawa, s'est dit heureux d'être présent au Pavillon de l'Indonésie pour discuter des efforts supplémentaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Il a affirmé que les discussions peuvent intensifier la collaboration entre les deux pays pour accélérer la réduction des émissions de GES.

Il a déclaré que sur la base de cet accord de reconnaissance mutuelle, le Japon souhaite formuler et développer des projets concrets de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Indonésie et que, grâce à cette expérience, les deux pays peuvent contribuer à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre.

Auparavant, l'Indonésie avait signé le document de l'accord de reconnaissance mutuelle le 18 octobre 2024 et le Japon le 28 octobre 2024.

L'accord de reconnaissance mutuelle repose sur le principe d'égalité entre le système de crédits carbone de l'Indonésie et ses pays partenaires. Dans l'accord sur le système de crédits carbone, l'Indonésie et le Japon reconnaissent mutuellement les méthodologies d'atténuation, les calculs de réduction des émissions, le système de surveillance, de notification et de vérification (MRV) et la certification des crédits carbone.

VNA/CVN