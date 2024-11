L'Indonésie et la Chine renforcent leur coopération dans le secteur de la pêche

Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche (KKP) a signé les directives de coopération technique (TCG) avec le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales pour renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de la pêche.

Photo : Antara/CVN

Le TCG a été signé par le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche Sakti Wahyu Trenggono et le ministre chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales Han Jun à Pékin le 9 novembre sous le témoignage du président indonésien Prabowo et du président chinois Xi Jinping.

La signature du TCG fait partie de la mise en œuvre de l'accord que les deux parties avaient signé début septembre de l'année dernière. Cette signature a également renforcé la coopération entre les deux pays sur la pêche durable.

La Chine est le partenaire de coopération stratégique de l'Indonésie et l'un des cinq plus grands marchés de la pêche d'Indonésie.

Selon Sakti, le TCG couvre 12 parties des accords de coopération Indonésie - Chine, notamment les coentreprises, les navires et les quotas de pêche. Dans le même temps, la coopération porte sur la capture de poissons et la transformation des produits aquatiques conformément à la base juridique indonésienne.

Elle comprend également des accords relatifs à la construction d'installations de pêche à terre, notamment de ports de pêche, ainsi qu'à l'échange de compétences, de formations et de données pertinentes liées au secteur de la pêche, a-t-il déclaré.

VNA/CVN