À Budapest, les dirigeants européens lancent le chantier de la compétitivité

Réunis à Budapest, les 27 dirigeants de l'Union européenne ont approuvé un "New European Competitiveness Deal", à traduire un "nouvel accord européen sur la compétitivité", très attendu pour enrayer le décrochage économique de l'Union face aux États-Unis.

>> La Cour des comptes de l'UE s'alarme des risques sur la production

>> L'Europe échappe à la récession mais s'enfonce dans la stagnation

>> Des mesures substantielles pour rendre l'économie européenne compétitive

Photo : AFP/VNA/CVN

La Déclaration de Budapest, portant sur le "Nouveau pacte européen sur la compétitivité", a été adoptée vendredi 8 novembre lors d'un sommet informel du Conseil européen à Budapest.

Elle trace les grandes lignes d'un cadre stratégique visant à renforcer la position économique mondiale de l'Union européenne (UE) par des réformes et des initiatives ciblées.

L'une des principales priorités définies par les dirigeants de l'UE est d'assurer le bon fonctionnement du marché unique et de libérer son plein potentiel comme "moteur clé de l'innovation, de l'investissement, de la convergence, de la croissance, de la connectivité et de la résilience économique".

Un autre élément central de cette déclaration est son engagement en faveur d'une "révolution de la simplification" pour réduire le fardeau administratif des entreprises. D'ici à la mi-2025, l'UE prévoit de réduire les obligations déclaratives d'au moins 25%, et de fournir un environnement plus favorable pour l'entreprise et l'innovation.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette déclaration souligne également le besoin de mesures urgentes pour réduire les prix de l'énergie, qui sont un désavantage compétitif pour les entreprises européennes par rapport à leurs homologues des États-Unis.

De plus, elle met l'accent sur la mise en place d'une politique industrielle complète comprenant une promesse d'allouer 3% du produit intérieur brut de l'UE à la recherche et au développement d'ici à 2030, soulignant un engagement en faveur de l'innovation et du progrès technologique.

Lors d'une conférence de presse présentant cette déclaration, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné l'importance de l'innovation, déclarant : "Nous sommes excellents en recherche fondamentale, mais il y a un fossé pour ce qui est de transformer les résultats de la recherche en produit et de les étendre à toute l'UE".

La déclaration envisage également la création d'une base industrielle de défense européenne, traduisant une approche stratégique du renforcement des capacités de défense et de l'autonomie industrielle de l'UE.

Xinhua/VNA/CVN