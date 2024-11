Wall Street termine la semaine sur un triple record après l'élection de Trump

La Bourse de New York a poursuivi sa course aux records vendredi 8 novembre, toujours portée par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ses trois indices vedettes atteignant de nouveaux sommets.

Le Dow Jones a progressé de 0,59%, l'indice Nasdaq a pris 0,09% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,38%.

La place américaine a continué de saluer vendredi l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui "va promouvoir des taux d'imposition plus bas pour les entreprises et moins de réglementation", a commenté Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"On assiste à la poursuite de la dynamique post-électorale (...), et les investisseurs craignent de passer à côté de gains supplémentaires", a-t-il ajouté. Pour la première fois, en séance, le S&P 500 a dépassé les 6.000 points et le Dow Jones a franchi les 44.000 points.

Dans le même temps, les investisseurs étaient toujours séduits par la nouvelle baisse de taux annoncée jeudi 7 novembre par la banque centrale américaine (Fed) et par l'image d'une bonne santé économique aux États-Unis.

La publication en cours de séance d'un indice de la confiance des consommateurs américains, au plus haut en novembre depuis six mois, a également porté vendredi 8 novembre les indices à New York.

"L'optimisme des consommateurs à l'égard de l'amélioration des revenus" a notamment "contribué à la hausse du résultat global", a souligné Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers, dans une note.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts de l'État américain à 10 ans est ressorti à 4,30%, contre 4,33% la veille en clôture. Àla cote, les valeurs industrielles ont été recherchées : GE Aerospace (+3,33%), Lockheed Martin (+2,31%) ou Honeywell (+0,91%) ont tous avancé.

Après avoir fléchi la veille, les valeurs financières ont repris des couleurs, à l'image de Goldman Sachs (+1,22%), American Express (+0,27%), JPMorgan Chase (+0,40%) ou Wells Fargo (+0,89%).

Telsa a décollé de 8,19%. L'action du constructeur automobile, propriété d'Elon Musk, a été portée par le soutien affiché par le milliardaire à Donald Trump durant sa campagne.

Les grandes capitalisations du secteur technologique ont chuté, dont les géants des semi-conducteurs. Qualcomm (-1,16%), Micron (-1,33%), Broadcom (-0,09%) et AMD (-1,24%) ont tous fini dans le rouge.

Nvidia - qui a fait son entrée vendredi 8 novembre dans l'indice Dow Jones, en remplacement de son concurrent Intel (-0,11%) - a abandonné 0,84%.

Les valeurs chinoises cotées à la Bourse de New York ont perdu du terrain, lestées par les mesures annoncées par le gouvernement chinois pour relancer l'économie du pays, considérées comme décevantes. Les géants du commerce en ligne PDD (-6,40%), Alibaba (-5,94%) et JD.com (-6,99%) ont décroché.

La plateforme de réservation de voyages Expedia s'est distinguée (+3,81%) après avoir relevé ses prévisions annuelles et publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, tiré par une accélération du tourisme international.

Le réseau social Pinterest a dégringolé (-14,00%), toujours plombé par des résultats au troisième trimestre en deçà des attentes. Le site de location immobilière de courte durée Airbnb a été sanctionné (-8,66%), mal orienté par un bénéfice net légèrement inférieur aux attentes.

