Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

Le directeur du Centre mondial pour la transformation numérique et de l'IA (intelligence artificielle) de l'IMD, Michael Wade, a déclaré à Xinhua que les entreprises chinoises rattrapent rapidement leur retard.

"Nous avons trois entreprises chinoises dans le top 20, une dans le top 5. Au cinquième rang, nous avons le groupe Alibaba, qui a bien sûr beaucoup travaillé dans l'IA au fil des ans et est l'un des leaders mondiaux, avec une maturité de l'IA très élevée là-bas", a-t-il affirmé lors d'une interview virtuelle récemment accordée à Xinhua.

Tencent Holdings est classée au neuvième rang, et au 17e rang se trouve l'entreprise manufacturière Foxconn.

Interrogé sur les tendances futures en matière de maturité de l'IA, M. Wade a déclaré : "Il y a une quantité massive d'activité et d'investissement dans l'IA. Mais les entreprises commencent à se rendre compte que cela ne se traduit pas nécessairement par une amélioration des performances".

"Nous mesurons la maturité de l'IA de manière holistique : nous examinons les investissements, mais nous examinons également la manière dont les entreprises utilisent l'IA et nous nous assurons qu'elles y réfléchissent du début à la fin, en passant par les talents, les opérations et le soutien de la direction. Tous ces facteurs entrent en compte dans l'indice", a-t-il ajouté.

M. Wade a noté une conclusion surprenante de l'étude : plusieurs entreprises non technologiques se classent, notamment Accenture, une société de services mondiale, à la septième place. Visa, une société mondiale de paiements numériques, est placée à la 12e place, et la société de télécommunications Deutsche Telekom à la 15e place.

"Il n'est pas surprenant que les titans de la technologie soient en tête, mais ce sont les acteurs non technologiques qui prouvent que l'IA est à la portée de tous. L'indice de maturité de l'IA montre qu'il existe une disparité massive entre les secteurs et au sein de ceux-ci dans la manière dont les entreprises ont investi et exploité les technologies de l'IA pour améliorer leurs opérations commerciales", a déclaré M. Wade.

Les entreprises technologiques dominent le top 20, avec trois géants technologiques, soit Microsoft, Alphabet et Amazon, occupant les trois premières places.

L'indice, compilé par le TONOMUS Global Center for Digital and AI Transformation de l'IMD et lancé lors du Web Summit de Lisbonne, qui sert de baromètre pour évaluer les leaders et les retardataires de l'intelligence artificielle. Il évalue la maturité de l'IA selon cinq dimensions clés : un soutien fort de la direction ; la technologie et l'infrastructure ; l'excellence opérationnelle ; le développement et la culture de la main-d'œuvre ; et l'éthique et la gestion des risques.

Xinhua/VNA/CVN