Tour des Flandres : Pogacar-Van der Poel, duel ou KO ?

Le duel quasi exclusif que se livrent Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel depuis trois ans sur les grandes classiques est-il en train de basculer en faveur du Slovène ? C'est l'enjeu dimanche 5 avril du Tour des Flandres électrisé par la participation surprise de Remco Evenepoel.

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L'annonce mercredi 1er avril par le double champion olympique qu'il allait se joindre pour la première fois au grand bal du Ronde a mis la Belgique et tout le petit monde du cyclisme en ébullition, même si l'exercice de communication, fait de démentis vigoureux avant une officialisation sur les réseaux sociaux, n'a été apprécié que très modérément au plat pays.

En temps normal déjà, le Tour des Flandres, deuxième des cinq Monuments de la saison, est un sommet sacré, le point d'orgue de la "quinzaine sainte flandrienne", qui attirera dimanche 5 avril encore plus d'un million de spectateurs au bord des routes et le long des monts pavés entre Anvers et Audenarde.

La présence d'Evenepoel décuple l'excitation et la curiosité est grande de voir comment le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège se débrouillera sur un terrain à la fois inédit pour lui en course mais familier puisqu'il habite à côté, à l'ouest de Bruxelles.

Excellent sur les courses d'un jour, champion olympique sur les pavés de Montmartre, le leader de Red Bull Bora a certainement les armes pour y briller. Lui qui avait doublé et distancé Pogacar dans la bosse pavée de Kimihurura, aux faux-airs de Vieux Quaremont, lors du contre-la-montre des derniers Championnats au monde à Kigali.

Les Rapetou

Pour la Belgique, c'est un deuxième atout aux côtés de Wout Van Aert qui a retrouvé un niveau lui permettant de rêver à nouveau aux plus belles conquêtes, au Ronde et sans doute encore plus à Paris-Roubaix le 12 avril.

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Mais, Evenepoel ou pas, cette 110e édition du Tour des Flandres reste d'abord la promesse d'un nouveau duel entre Pogacar et Van der Poel, les deux Rapetou des classiques qui, depuis trois ans, ne laissent que des miettes à la concurrence.

C'est simple : à eux deux, la fusée slovène et le dragster néerlandais ont raflé 15 des 17 derniers Monuments, dont les dix derniers. Seuls Evenepoel, en 2023 à Liège, et Jasper Philipsen, en 2025 à Sanremo, ont eu droit à une bouchée. Vertigineux.

Au fil de leurs bagarres souvent homériques, le duel entre les deux vampires est devenu le plus excitant du cyclisme, davantage que celui entre Pogacar et Jonas Vingegaard sur les grands Tours qui a largement tourné à l'avantage du Slovène.

Le même balancier est-il en train de s'opérer sur les classiques ? La première victoire de Pogacar dans Milan-Sanremo le 21 mars a ouvert une brèche. Et si le double champion du monde récidive dimanche 5 avril, il ne resterait plus à Van der Poel que Paris-Roubaix comme ultime rempart.

Grand Chelem

En vérité, Pogacar semble déjà avoir pris le dessus sur le Néerlandais dans son propre jardin : il l'a dominé les deux dernières fois qu'ils se sont affrontés sur le Tour des Flandres, en 2023 et 2025, après avoir fait la différence à chaque fois dans la troisième et dernière montée du Vieux Quaremont.

En plus "MVDP", qui a remporté son troisième Ronde en 2024 en l'absence de Pogacar, semble un peu moins souverain en ce printemps, malgré ses victoires au Het Nieuwsblad et au Grand Prix E3.

Pour le petit-fils de Raymond Poulidor, l'enjeu est historique : il peut devenir dimanche 5 avril le premier coureur à gagner un quatrième Tour des Flandres, mieux que Johan Museeuw, Tom Boonen et Fabian Cancellara.

Avant ensuite de viser un quatrième succès consécutif à Roubaix où là-aussi Pogacar se trouvera sur sa route.

Le Slovène aura-t-il alors un troisième Ronde dans la poche ? Cela rendrait l'Enfer du Nord encore plus excitant puisque Pogacar pourrait se rapprocher très près d'un Grand Chelem encore jamais réalisé, même pas par Eddy Merckx : celui de remporter les cinq Monuments en une saison.

AFP/VNA/CVN