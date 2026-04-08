La Grèce va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans

La Grèce va interdire à partir du 1 er janvier 2027 l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans, a annoncé le 8 avril le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, dans une vidéo diffusée sur TikTok.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons décidé d'aller de l'avant avec une mesure difficile mais nécessaire: interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans", a-t-il expliqué en précisant que la législation sera votée cet été et l'interdiction mise en vigueur au 1er janvier 2027.

La Grèce fait partie des "premiers pays du monde à adopter une telle mesure", s'est félicité le Premier ministre qui a aussi assuré qu'il faisait pression sur l'Union Européenne pour qu'elle suive cette initiative.

Dans une lettre adressée à la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, M. Mitsotakis soutient ainsi que "l’action nationale à elle seule ne suffira pas", transmise à la presse.

"Un cadre européen unifié doit être en place d’ici la fin de l’année 2026 afin de compléter et de renforcer les initiatives nationales prises pour la protection des mineurs", ajoute-t-il.

Le Premier ministre grec propose notamment d'établir une "majorité numérique" européenne à 15 ans, et d'interdir l’accès, à l’échelle de l’Union, aux plateformes de réseaux sociaux pour les utilisateurs en dessous de ce seuil. Il voudrait aussi exiger des plateformes de procéder à une revérification semestrielle de l’âge.

L'Australie a été le premier pays à légiférer sur la question et à voter un texte entré en vigueur fin 2025 obligeant les plateformes à s'assurer que les utilisateurs ont au moins 16 ans et à supprimer les comptes d'utilisateurs trop jeunes.

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok, ou encore Twitch et son concurrent australien Kick, se sont conformés à la nouvelle législation, sous peine d'amendes pouvant atteindre 28 millions d'euros.

Pour protéger les adolescents des algorithmes addictifs des réseaux sociaux, la France s'engage également dans cette voie, tout comme le Danemark ou l'Espagne.

Le Premier ministre grec a choisi pour faire cette annonce un réseau social plébiscité des jeunes utilisateurs et s'est adressé directement à la jeunesse : "Je sais que certains d'entre vous vont être fâchés (...) Notre but n'est pas de vous éloigner de la technologie mais de lutter contre l'addiction de certaines applications qui nuit à votre innocence et à votre liberté", a-t-il souligné.

"La science est claire quand un enfant est devant les écrans pendant des heures, son cerveau ne se repose pas", a-t-il aussi ajouté.

Aux parents, M. Mitsotakis a aussi assuré que cette mesure "n'est qu'un outil qui ne remplacera jamais leur présence".

AFP/VNA/CVN