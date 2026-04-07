L’IA redéfinit la croissance du secteur des services informatiques

La vague de l’intelligence artificielle (IA) n’est plus une tendance lointaine : elle transforme déjà en profondeur le fonctionnement du secteur des services informatiques. L’un des changements les plus visibles est que les revenus ne dépendent plus aussi étroitement du nombre de collaborateurs qu’auparavant.

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Selon un rapport d’AlphaSense (février 2026), le développement rapide de systèmes d’IA capables de planifier et d’exécuter des tâches de manière autonome entraîne une tendance à la "dissociation entre revenus et taille des effectifs". Autrement dit, les entreprises peuvent créer davantage de valeur sans augmenter proportionnellement leurs ressources humaines. Cela marque un tournant majeur dans les modèles de tarification : on passe d’une facturation au temps passé à une facturation basée sur les résultats.

Des segments traditionnels comme le BPO (externalisation des processus métiers) ou l’ADM (développement et maintenance d’applications) subissent une pression croissante, pour une raison simple : de nombreuses tâches dans ces domaines peuvent désormais être automatisées par l’IA.

Toutefois, il ne s’agit pas d’un signe de contraction du secteur. Au contraire, la demande en technologies de l’information évolue. À mesure que les entreprises adoptent l’IA, elles doivent investir davantage dans les données, les infrastructures et les technologies. Plutôt que de recruter uniquement de la main-d’œuvre, elles recherchent désormais des partenaires capables de concevoir des systèmes intelligents complets.

Une mutation des modèles économiques

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Les données de Gartner illustrent clairement cette dynamique : les dépenses informatiques mondiales continuent de croître régulièrement. En 2025, elles ont atteint environ 5.430 milliards de dollars (soit une hausse de 7,9% par rapport à l’année précédente) et devraient s’élever à 6.150 milliards de dollars en 2026 (soit une progression de plus de 10 %). Cela montre que les entreprises ne réduisent pas leurs investissements technologiques ; elles dépensent davantage, mais différemment.

Fait notable, environ 40% des entreprises du classement Global 2000 devraient fonctionner selon un modèle hybride combinant humains et systèmes d’IA dans leurs opérations quotidiennes. Cela reflète non seulement la diffusion rapide de l’IA, mais aussi une transformation profonde des modes d’organisation de la production et des activités.

Par ailleurs, les flux d’investissement se concentrent fortement sur des domaines clés tels que les centres de données, les infrastructures GPU et les systèmes de calcul haute performance, nécessaires au déploiement de l’IA à grande échelle. L’accent est donc mis sur les fondations technologiques de l’IA, et non uniquement sur ses applications visibles.

Vers un nouveau rôle pour les entreprises IT

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Dans ce contexte, les entreprises de services informatiques doivent également faire évoluer leur rôle. Elles ne se contentent plus de "louer des ingénieurs", mais doivent proposer des solutions globales, allant des infrastructures aux plateformes, jusqu’au déploiement des systèmes.

Selon les experts, l’avantage concurrentiel repose désormais sur trois facteurs : la capacité d’intégration technologique, la maîtrise des plateformes et l’aptitude à déployer des systèmes complexes à grande échelle.

Les attentes des clients évoluent également. Ils ne recherchent plus seulement des ressources humaines, mais des partenaires capables de résoudre des problématiques complexes : modernisation des systèmes existants, intégration de données dispersées, garantie de la sécurité de l’information et optimisation des coûts d’exploitation.

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À l’échelle mondiale, de grands groupes technologiques comme Microsoft, Google et Amazon ont pris une longueur d’avance en investissant massivement dans les infrastructures et les plateformes d’IA, construisant progressivement de vastes écosystèmes technologiques. Des plateformes telles qu’Azure AI, Google Cloud Vertex AI ou Amazon Bedrock permettent aux entreprises de développer, entraîner et déployer des modèles d’IA de manière flexible et efficace.

Au Vietnam, cette tendance commence également à se dessiner. Certaines entreprises technologiques ont déjà amorcé un virage stratégique en investissant dans l’IA et en développant leurs propres écosystèmes afin de renforcer leur compétitivité. Parmi elles, FPT figure comme l’un des acteurs pionniers avec une stratégie axée sur un écosystème d’IA intégré.

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En définitive, l’IA ne se contente pas d’élargir le marché : elle redéfinit la position des entreprises dans le secteur mondial des services informatiques. À l’instar du cloud computing ou de la transformation numérique, elle ouvre un nouveau cycle de croissance. La différence majeure réside dans le fait que la création de valeur ne repose plus sur l’expansion des effectifs, mais sur la maîtrise des technologies et des écosystèmes. Dans cette nouvelle dynamique, les entreprises les plus rapides, les mieux positionnées et disposant des bases les plus solides auront toutes les chances de s’imposer comme leaders du marché.

Mai Quynh/CVN