Pierre Michon revient chez son premier éditeur, Gallimard

Photo : AFP/VNA/CVN

J'écris l'Illiade, qualifié de "récit", doit paraître le 6 février, selon le programme de parutions transmis à la presse.

Pierre Michon, 79 ans, s'était fait connaître grâce à Gallimard, qui avait publié en 1984 son premier livre, Vies minuscules, une collection de courts récits de vie saluée depuis comme un chef-d'œuvre.

Depuis 1996, son principal éditeur était Verdier, qui a fait paraître entre autres Les onze, Grand Prix du roman de l'Académie française 2009, ou son dernier roman, Les Deux Beune, en 2023.

J'écris l'Illiade apparaît comme une interprétation de la vie d'un des plus grands auteurs de l'Antiquité, dont on ne sait presque rien.

"J'ai essayé d'entrevoir Homère dans ses antiques temps et lieux, mais aussi ici et maintenant. Le Chanteur inlassable hésite entre son époque et la nôtre, sans regret ni nostalgie, ni illusions. Avec étonnement peut-être. Il est aveugle, n'est-ce pas. Nous voit-il ?", écrit Pierre Michon sur le quatrième de couverture.

Cet auteur, souvent cité parmi les plus importants de la littérature contemporaine, vit retiré sur sa terre natale dans la Creuse.

AFP/VNA/CVN