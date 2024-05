L'Académie des Oscars lance une campagne pour lever 500 millions d’USD

L'Académie des arts et sciences du cinéma a lancé vendredi 10 mai une grande campagne de collecte de fonds pour recueillir 500 millions d’USD dans la perspective du prochain centenaire des Oscars, en 2028.

>> La productrice Janet Yang élue présidente des Oscars

>> Apple va sortir un film avec Will Smith, malgré sa gifle aux Oscars

>> Après la Palme pourquoi pas l'Oscar ? Anatomie d'une chute poursuit son ascension

Photo : AFP/VNA/CVN

L'initiative baptisée "Academy100" vise à favoriser la diversification des financements de cette organisation professionnelle qui joue un rôle clé dans la promotion de nouveaux cinéastes et la préservation des films, ainsi que dans la remise des Oscars annuels.

La popularité de la grand-messe américaine du cinéma s'est considérablement réduite ces dernières années tandis que l'accord lucratif conclu par l'Académie avec la chaîne de télévision ABC pour sa diffusion touche à sa fin.

"L'Académie va bientôt entrer dans un nouveau siècle et nous voulons nous assurer que nous resterons un moteur de premier plan pour le monde international du cinéma", a déclaré son directeur Bill Kramer dans un communiqué.

"Comme toutes les organisations solides, nous avons besoin d'une base de soutien diversifiée et durable". La campagne a déjà recueilli plus de 100 millions d’USD de promesses de dons. Les quelque 10.000 membres de l'institution, des professionnels du cinéma dont des réalisateurs, producteurs et acteurs, sont invités à mettre la main au portefeuille à hauteur de leur réussite.

L'Académie s'est beaucoup internationalisée et diversifiée ces dernières années. La campagne de collecte vise à "approfondir (son) influence planétaire", a ajouté Bill Kramer. Malgré un léger rebond, l'audience de la cérémonie des Oscars reste largement en deçà de ses niveaux historiques.

AFP/VNA/CVN