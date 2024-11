La collection de guitares de Jeff Beck aux enchères en janvier à Londres

Photo : AFP/VNA/CVN

La pièce phare de cette vente est la guitare Oxblood Gibson Les Paul 1954, qui apparaissait sur la couverture de l'album solo Blow by blow (1975) et qui a été utilisée par Jeff Beck dans de nombreux concerts. Son prix est estimé entre 350.000 et 500.000 livres sterling (entre 420.000 et 600.000 euros).

Cette vente compte plus de 130 objets, dont des guitares et des amplis, utilisés par Jeff Beck "tout au long de sa carrière qui s'est étalée sur près de six décennies", explique la maison d'enchères dans un communiqué.

Né en juin en 1944 dans la banlieue de Londres, Jeff Beck est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes, capable de passer d'un style à l'autre: rock, hard rock, blues, jazz.

Il est devenu célèbre après avoir rejoint le groupe de rock The Yardbirds en 1965, où il a joué avec Jimmy Page. Le duo a taillé sa légende avec les albums et morceaux Shapes of Things et Over Under Sideways Down.

La dernière tournée de Jeff Beck remonte à 2022.

Le musicien, qui est décédé en janvier 2023 à 78 ans, a remporté huit Grammy awards en récompense de sa virtuosité et de son sens de l'innovation à la guitare électrique.

C'est "un énorme déchirement" de se séparer de ces instruments mais ils doivent être "partagés, joués et aimés à nouveau", a dit la veuve du musicien, Sandra Beck, dans le communiqué.

"Ces guitares étaient son grand amour, et, près de deux ans après sa mort, il est temps de s'en séparer comme le souhaitait Jeff", a-t-elle ajouté.

"J'espère que les guitaristes qui achèteront ces objets pourront se rapprocher du génie" qu'il était, a relevé Sandra Beck.

Les principales pièces de la vente vont être exposées à Los Angeles entre le 4 et le 6 décembre. L'ensemble de la collection sera visible chez Christie's à Londres avant d'être mise en vente le 22 janvier.

AFP/VNA/CVN