Les ventes de condominiums en Thaïlande aux étrangers en baisse de 6%

Les ventes de condominiums dans le pays d'Asie du Sud-Est montrent des signes de ralentissement après une hausse tirée par les acheteurs chinois, russes et autres acheteurs étrangers.

Au cours du premier semestre de cette année, les achats des acheteurs chinois et russes ont diminué respectivement de 17% et 19%.

La Chine représente plus de la moitié des maisons achetées par des étrangers en Thaïlande, suivie de la Russie et du Myanmar. Auparavant, les citoyens chinois cherchaient leur résidence secondaire pendant la pandémie de COVID-19. Plus tard, les acheteurs chinois fortunés ont jeté leur dévolu sur les condominiums à Bangkok en tant qu'investissement. Cependant, cette demande a diminué avec le ralentissement de l'économie chinoise.

Selon la société de gestion d'investissement Colliers, le nombre de nouveaux condominiums introduits sur le marché à Bangkok au cours des six premiers mois de cette année a chuté de 44% pour atteindre 8.674 unités.

Les ventes aux acheteurs thaïlandais sont également en baisse significative dans un contexte d'endettement croissant des ménages.

Les initiés ont déclaré que les promoteurs immobiliers se concentrent désormais sur la vente des stocks existants.

Un représentant d'un promoteur a mentionné que les condominiums à bas prix dans les banlieues sont très difficiles à vendre.

