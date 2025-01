La croissance économique de Singapour dépasse les attentes

L'économie de Singapour a progressé plus vite que prévu en 2024, dépassant les projections précédentes, malgré un ralentissement au quatrième trimestre, selon les données préliminaires du gouvernement du pays.

Photo : asia.nikkei.com/CVN

Le ministère du Commerce et de l'Industrie a indiqué que cette croissance marque une accélération significative par rapport aux 1,1% enregistrés en 2023 et dépasse les 3,5% prévus en novembre.

Les performances économiques du centre financier de l'Asie du Sud-Est sont souvent considérées comme un baromètre mondial en raison de sa forte dépendance au commerce international.

Au quatrième trimestre 2024, l'économie a progressé de 4,3%, en baisse par rapport à la croissance de 5,4% du trimestre précédent.

Le secteur manufacturier, un pilier essentiel de l'économie axée sur les exportations, a progressé de 4,2% au quatrième trimestre, contre 11,1% au troisième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, le secteur manufacturier a rebondi avec une croissance de 3,5%, se remettant d’une contraction de 4,3% en 2023.

Le secteur de la construction a progressé de 5,9% au quatrième trimestre, contre 4,7% au troisième trimestre, tandis que le secteur des services a enregistré une hausse de 4,3%. Le commerce de gros et de détail, ainsi que les services d’hébergement et de restauration, ont notamment été les moteurs de la croissance au sein du secteur des services.

Dans son message du Nouvel An, le Premier ministre Lawrence Wong a averti que les tensions géopolitiques, telles que les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, et le coût élevé de la vie pourraient continuer à mettre à mal l’économie de Singapour au cours de l’année à venir.

