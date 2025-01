L'Indonésie applique une TVA de 12% sur les produits de luxe

L'Indonésie a officiellement mis en place une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 12% sur les produits et services de luxe à compter du 1 er janvier, soit une augmentation de 1% par rapport au taux précédent.

La hausse de la TVA ne s'applique pas aux biens essentiels, ce qui a un impact minimal sur la vie quotidienne du grand public.

Les articles soumis à la TVA de 12% comprennent les jets privés, les yachts de luxe, les navires de croisière, les maisons de luxe et d'autres biens classés comme articles de luxe.

Par ailleurs, les biens et services de base tels que le riz, la viande, le poisson, les œufs, les légumes, le lait frais, ainsi que les services essentiels comme l'éducation, les soins de santé, les transports publics et le logement de base, restent exonérés de TVA, avec un taux de taxe de 0% appliqué.

Cette politique annule en partie une annonce précédente du gouvernement indonésien qui avait provoqué une forte hausse des prix à la consommation, entraînant une "panique" sociale dans un contexte de crise croissante du coût de la vie.

Le gouvernement indonésien a également mis en place plusieurs mesures pour alléger le fardeau des consommateurs, notamment en fournissant une aide au riz aux ménages pauvres et en réduisant de 50% les factures d'électricité pour de nombreuses familles. Toutes ces initiatives seront déployées en janvier et février 2025. D'autres mesures comprennent des exonérations partielles de TVA pour l'achat de véhicules électriques, de voitures hybrides et de logements.

S'exprimant lors d'une conférence de presse en ligne à Jakarta le 31 décembre, le président indonésien Prabowo Subianto a déclaré que le pays mettrait en œuvre un plan de relance économique pour garantir que l'augmentation de la TVA n'affecte pas de manière significative le pouvoir d'achat de la population.

En augmentant la TVA, l'Indonésie vise à stimuler l'économie, en particulier dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, le commerce, les industries numériques et même l'économie informelle.

