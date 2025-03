Déménagement du siècle avant fermeture pour les trésors du Centre Pompidou

>> Centre Pompidou : clap de fin pour cinq ans pour le Musée national d'art moderne

>> À Paris, dernières visites au Musée d'art moderne du Centre Pompidou

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec un pinceau et d'infinies précautions, une conservatrice chasse la poussière sur une statuette en bois ayant appartenu à l'auteur de "Nadja" et qui fait partie de cet ensemble de centaines d'objets légués par la famille de l’artiste à l'institution en 2003.

Là où des hordes de visiteurs du monde entier se pressaient il y a encore quelques semaines pour admirer les plus grandes œuvres du surréalisme, tout n'est plus que calme et concentration autour des grandes tables blanches déployées pour l'occasion.

Dans le temple de l'art moderne et contemporain parisien, le "Mur André Breton" -collection de dizaines de tableaux, masques océaniens, précolombiens ou nord-américains, pierres, racines, et autres boîtes de papillons rassemblées et agencées par le pape du surréalisme -est l'une des pièces les plus délicates à déménager.

Pas question de laisser quoi que ce soit au hasard. "On a identifié les fragilités, les interventions à prévoir pour pouvoir manipuler, emballer et montrer, puisque ce n'est pas seulement un déménagement: le mur va être prêté à trois endroits différents" le temps des travaux, explique à l'AFP Juliette Dignat, conservatrice-restauratrice au Centre Pompidou.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sans perdre de temps, il faut tout vérifier, noter, dépoussiérer, emballer avec un soin infini.

Il ne s'agit pas, à ce stade, de restaurer les œuvres mais les restauratrices, des femmes dans leur très grande majorité, peuvent procéder à de méticuleuses petites réparations.

Dents de dauphin

C'est ce à quoi s'affaire la restauratrice indépendante Camille Alembik, spécialiste des objets en 3D et missionnée par le musée, penchée sur une couronne des îles Marquise constituée de centaines de dents de dauphin reliées par de la fibre.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les fibres végétales sont assez fragiles et cassantes, ce qui fait qu'il y a certaines pendeloques, des petits colliers, qui sont détachées. On va essayer de les restituer avant départ, parce qu'on n'a pas envie que certaines pendeloques tombent pendant le transport et qu'il y ait des pertes de matière et des dissociations", dit-elle.

L'opération est l'occasion d'une vaste mise à jour sur l'état de l’œuvre qui, jusqu'ici, "n'a connu que deux destinations: le 42, rue Fontaine (à Paris), où André Breton a habité de 1922 à 1966, année de sa disparition, puis ensuite le Centre Pompidou", souligne la conservatrice en chef aux collections modernes, Aurélie Verdier.

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est un enjeu de conservation et de préservation de toutes ces pièces historiques", insiste-t-elle.

Le déménagement permettra de prêter les œuvres à d'autres musées le temps des travaux. Les déménageurs de Pompidou ne sont pas au bout de leurs peines: "Dans les mois qui vont venir, à chaque étape, on refera un constat pour surveiller l'évolution d'éventuelles altérations. Par exemple, l'apparition d'une infestation qu'on ne souhaite pas mais qui n'est pas impossible sur ce type de matériaux".

Photo : AFP/VNA/CVN

Inauguré en 1977 dans un bâtiment de Renzo Piano et Richard Rogers devenu l'icône du quartier de Beaubourg à Paris, avec ses tuyaux et ses escalators extérieurs, le Centre Pompidou, première collection d’art moderne et contemporain en Europe, doit fermer totalement ses portes à l'automne 2025. Plusieurs espaces ont déjà fermé ces dernières semaines.

Il doit être rénové du sol au plafond, pour une réouverture en 2030. Entre-temps, les œuvres vont voyager en France et dans le monde, dans de nombreux sites partenaires, dont un Centre Pompidou Francilien à Massy.

AFP/VNA/CVN