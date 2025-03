Mode

Jonathan Anderson quitte Loewe, renforçant les spéculations sur son avenir

Son nom revient en boucle pour prendre la direction artistique de Dior. Le créateur Jonathan Anderson, qui a conçu des tenues spectaculaires pour Rihanna et Beyoncé, quitte la maison espagnole Loewe où il était depuis 11 ans.

Son départ a été annoncé lundi matin 17 mars par un communiqué de la maison, propriété de LVMH, et relance la machine à rumeurs sur son point de chute.

"Sous sa direction, Loewe a connu une croissance exceptionnelle", se félicite Loewe, saluant, parmi ses créations-phares, le sac Puzzle caractérisé par ses lignes géométriques. En 2023, la société a dégagé un bénéfice de 207 millions d'euros (+62,5% en un an). En 2022, elle avait doublé ses bénéfices, selon les données du registre du commerce de Madrid.

"J'ai eu le privilège de travailler avec certains des plus grands directeurs artistiques de notre époque, et je considère Jonathan Anderson comme l'un des meilleurs", a salué Sidney Toledano, qui fut à la tête de Dior, de LVMH Fashion Group et dirige désormais l'Institut français de la mode (IFM).

"Ce qu'il a apporté à Loewe va bien au-delà de la créativité. Il a construit un univers riche et éclectique, profondément ancré dans l'artisanat, qui permettra à la Maison de prospérer bien après son départ", a-t-il poursuivi, cité dans le communiqué de Loewe.

Jonathan Anderson a imaginé plusieurs tenues de scène pour la tournée Renaissance de Beyoncé, dont des bodys sculpturaux pailletés, avec des mains en trompe-l'oeil stratégiquement placées. Il a aussi créé la combinaison rouge de Rihanna au Super Bowl 2023, qui en avait profité pour dévoiler son ventre rond et annoncer sa grossesse.

"Saison après saison"

En pleine valse des directeurs artistiques, le nom du créateur nord-irlandais revient régulièrement pour prendre la tête de la maison Dior (groupe LVMH). Le récent départ de Kim Jones des créations Dior Homme n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Selon la presse spécialisée, LVMH pourrait confier à Jonathan Anderson les collections homme et femme.

"En repensant à ces onze dernières années, je constate que j'ai eu la chance d'être entouré de personnes dotées d'imagination, de talent, de ténacité et d’ingéniosité, qui ont toujours trouvé les moyens de dire +oui+ à toutes mes idées y compris les plus ambitieuses", a déclaré Jonathan Anderson, cité dans le communiqué de Loewe.

Né en 1984 en Irlande du Nord, le futur styliste rêve de devenir acteur et se rend aux États-Unis à 18 ans pour s'inscrire dans une école d'art dramatique. De cette passion, il lui reste un lien étroit avec le monde du cinéma, en particulier avec le réalisateur Luca Guadagnino pour qui il a conçu les costumes du film Challengers, avec Zendaya, et ceux de Queer, actuellement à l'affiche avec Daniel Craig.

Pendant des années, les défilés de Loewe ont été le point de rencontre des stars du 7e art, de Timothée Chamalet à Pedro Almodóvar en passant par Tilda Swinton. Plusieurs d'entre elles ont été les ambassadrices de la marque.

Formé à la London School of Fashion, Anderson a débuté dans le département marketing de Prada, puis a créé sa propre marque en 2008, JW Anderson. Chez Loewe, il s'est forgé une réputation de créateur aux coupes impeccables, avec une utilisation généreuse de matériaux nobles comme le cuir et le métal.

"En regardant en arrière, je prends conscience qu'une marque ne se construit pas avec le premier défilé, ni même la première année ou lors des premiers shows, elle se construit saison après saison, année après année", a-t-il écrit sur Instagram.

Bravo, lui a répondu un autre quadra qui compte dans le monde de la mode, le Franco-Belge Matthieu Blazy, nommé en décembre directeur artistique de Chanel. Il présentera sa première collection pour la marque en septembre.

