Shakira et Mexico, un mariage d'amour qui rapporte gros

Photo : AFP/VNA/CVN

Sting (7-8 mars), le festival Vive latino (14-15 mars, 160.000 personnes d'après les organisateurs), et Shakira qui pourrait réunir plus de 400.000 fans jusqu'au 30 mars : comme presque tous les mois, la ville aux neuf millions d'habitants vibre au rythme d'une offre musicale intense, pour une demande qui ne semble jamais faiblir.

L'industrie des concerts contribue au rayonnement de Mexico.Maria, 32 ans, est venue du Honduras suivre son idole Shakira vendredi soir pour la deuxième date du passage de sa tournée mondiale "Las mujeres ya no lloran" ("Les femmes ne pleurent plus") au Stade GNP de Mexico (65.000 places).

L'experte en marketing en ligne a dépensé près de 1.000 dollars entre le vol, l'hôtel pour quatre jours et le concert. "Les vols directs vers Mexico étaient complets, j'ai dû faire plusieurs escales", raconte-t-elle à l'AFP.

Devanhi, venue de Chihuahua (nord du Mexique), a claqué plus de 1.000 dollars pour cinq jours dans la capitale, dont 400 pour le concert et 200 pour l'avion. "Dès qu'on peut, on fait le voyage", explique-t-elle avec son groupe d'amies trentenaires. Les tournées des stars mondiales ne passent pas par le Chihuahua, aux confins du Texas et du Nouveau Mexique.

Venu de Tijuana, la célèbre ville-frontière avec les États-Unis (Nord-Ouest), Ángel passe aussi le weekend dans la capitale pour les beaux yeux de la Louve de Barranquilla. Même logé, l'architecte prévoit un budget d'environ 800 dollars.

"Je le fais souvent. Ça marche parce que j'ai de la famille ici à Mexico, ça coûte moins cher", raconte le trentenaire, nonobstant les trois heures de vol Tijuana-Mexico.

Venus par la route de Veracruz (environ 400 km) ou Puebla (130 km), des fans ont acheté un forfait qui inclut l'entrée au spectacle et le transport en car jusqu'à Mexico, avec aller-retour dans la nuit.

C'est la Chambre de commerce qui le dit

L'antenne locale de la Chambre nationale de commerce (Canaco) se frotte les mains : les pas de danse de Shakira sur la scène du GNP vont engendrer "des retombées économiques de 3,2 milliards de pesos (160 millions de dollars)" du 19 au 30 mars.

Près de la moitié correspond à la billetterie, avec 455.000 personnes attendues pour les sept concerts, selon l'estimation de la Canaco.

La lune de miel de Shakira avec Mexico fait aussi le bonheur des hôtels ou autres logements (43,9 millions de dollars), de la restauration (27 millions) et des commerces (13,5), poursuit la Canaco, qui a pris l'habitude d'évaluer l'impact de l'industrie du divertissement sur l'économie locale.

La Canaco avait ainsi estimé que les quatre concerts de Taylor Swift en 2023 avaient engendré des retombées de 50 millions de dollars (1.012 millions de pesos).

Au carrefour des musiques anglo-saxonnes et latines, le public de Mexico présente l'avantage d'être réceptif à toutes les tendances. En janvier, le passage de l'Argentin Fito Páez (concert public gratuit et d'autres payants) a généré plus de 11 millions de dollars (227 millions de pesos) de retombées.

"En tête du box-office"

Le stade GNP de Mexico "domine le box-office", écrivait en décembre la revue professionnelle Pollstar destinée à l'industrie du concert.

En 2024, le GNP a fait un chiffre d'affaires de 144,9 millions de dollars pour 1,58 millions de tickets vendus, selon les chiffres du magazine en anglais. Cette pole position "est d'autant plus impressionnante que l'enceinte a été fermée pour d'importants travaux de février à août".

Installé aux abords des pistes du circuit de Formule 1, le GNP Stadio est le site des concerts et des festivals (Vive en mars et Corona en novembre) organisé par le promoteur mexicain de spectacles Ocesa.

Ocesa a été racheté à 51% par le leader mondial Live Nation pour 444 millions de dollars, selon les chiffres annoncés en septembre 2021.

En plus des concerts à l'affiche du GNP ou de l'Auditorio nacional (salle en centre-ville), la ville de Mexico finance d'impressionnants concerts gratuits sur Zocalo, la plus grande place d'Amérique latine.

En juin 2023, les Argentins des Fabulosos Cadillacs avaient battu un record de 300.000 spectateurs. Avec des retombées économiques de 980 millions de pesos (48,4 millions de dollars actuels), s'était félicitée la maire de l'époque, l'actuelle présidente Claudia Sheinbaum.

AFP/VNA/CVN