Les présidents des Assemblées nationales du Vietnam et du Laos s’entretienent à Hanoï

La coopération parlementaire constitue un pilier majeur des relations globales entre le Vietnam et le Laos. Elle contribue à consolider le cadre juridique, à superviser l’application des accords de haut niveau et à traduire en actions concrètes les orientations et accords conclus par les dirigeants des deux Partis et des deux pays, tout en favorisant leur développement mutuel.

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Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’est entretenu mardi 3 novembre à Hanoï avec son homologue lao Sonexay Siphandone, à l’issue de la cérémonie officielle de bienvenue organisée en l’honneur du dirigeant lao et de son épouse.

Le législateur suprême vietnamien a chaleureusement accueilli son hôte en visite officielle au Vietnam et l’a félicité pour son élection par le Parti, l’État et le peuple du Laos à la présidence de l’Assemblée nationale du Laos de la Xe législature.

Consolider la confiance politique

Il a souligné que cette première visite officielle à l’étranger du président de l’Assemblée nationale Sonexay dans ses nouvelles fonctions illustre de manière éclatante les liens étroits et la confiance mutuelle unissant les deux Partis, États et parlements. Cet événement devrait contribuer à consolider la confiance politique, à renforcer la coopération entre les deux organes législatifs et à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Évoquant la situation respective des deux pays, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a félicité le Parti, l’État et le peuple lao pour les réalisations majeures et globales accomplies ces cinquante dernières années, et plus particulièrement au cours des quatre décennies de rénovation.

Il s’est également félicité des résultats positifs enregistrés dans la mise en œuvre de la résolution du XIIe Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao et du 10e Plan quinquennal de développement socio-économique. Il a salué le maintien de la stabilité politique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales, le dynamisme de la croissance économique, l’amélioration des conditions de vie de la population ainsi que le rayonnement international grandissant du Laos.

"Le Vietnam accorde toujours la plus haute importance et la priorité absolue à la préservation et au renforcement de sa relation spéciale avec le Laos", a-t-il affirmé. Il a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien précieux apporté par le Parti, l’État, l’Assemblée nationale et le peuple lao au Vietnam, tant lors de ses luttes passées pour la libération nationale que dans son œuvre actuelle de construction et de défense du pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, a exprimé sa gratitude envers les dirigeants du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale du Vietnam pour leur accueil particulièrement chaleureux et attentionné.

Il a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple lao resteraient à jamais reconnaissants du soutien sincère et inestimable du Vietnam, tant lors de la lutte pour la libération nationale du Laos que dans ses efforts actuels d’édification, de défense et de développement du pays.

Le dirigeant lao a par ailleurs salué les avancées majeures du Vietnam en matière de développement, se disant pleinement confiant dans la capacité du pays à maintenir une croissance rapide et durable, tout en renforçant son rayonnement sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants se sont félicités de la dynamique positive des relations entre le Vietnam et le Laos ces derniers temps. Ils ont convenu de maintenir une coordination étroite pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, les documents de coopération bilatérale ainsi que la Stratégie de coopération Vietnam-Laos 2021-2030.

Un pilier essentiel des relations globales

Ils ont souligné l’importance d’intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, d’optimiser l’efficacité des mécanismes de coopération existants et de renforcer la communication ainsi que l’éducation sur la tradition de solidarité spéciale entre les deux pays, en particulier auprès des jeunes générations.

Les deux dirigeants ont tenu des discussions approfondies sur le bilan de chaque législature depuis le début de son mandat actuel et sur ses priorités clés pour 2027. Ils ont hautement apprécié les résultats importants obtenus dans les activités législatives, notamment la transcription en lois des politiques, des orientations et des nouvelles exigences énoncées dans les documents du Comité central du Parti, répondant ainsi aux besoins concrets du développement national.

Les deux parties ont également salué les fruits de la coopération parlementaire bilatérale, en particulier les échanges réguliers de délégations, le partage d’expériences en matière de législation, de supervision et de prise de décisions sur les grands dossiers nationaux, ainsi que la coordination au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.

Ils ont réaffirmé que la coopération parlementaire constitue un pilier essentiel des relations globales Vietnam - Laos. Celle-ci permet de renforcer le cadre juridique, de contrôler l’application des accords de haut niveau, de traduire en actions concrètes les politiques et consensus des hauts dirigeants des deux Partis et États, et de soutenir mutuellement le développement de chaque pays.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à dynamiser la coopération entre leurs assemblées nationales respectives. Cette dynamique se traduira par une intensification des échanges dans plusieurs domaines clés : l’élaboration et le perfectionnement des cadres juridiques, l’organisation de l’appareil d’État, le fonctionnement des administrations locales, ainsi que le contrôle de l’application des accords de haut niveau et des grands projets bilatéraux.

Les deux présidents des Assemblées nationales se sont également engagés à accélérer la transformation numérique, à développer le Parlement électronique (e-parlement) et à intégrer les nouvelles technologies au cœur du travail parlementaire.

Par ailleurs, les deux Assemblées nationales prévoient de passer au crible l’accord de coopération signé en mai 2022. L’objectif est d’en actualiser les dispositions pour répondre aux exigences de cette nouvelle période, avec l’ambition de signer un texte révisé à l’horizon 2027.

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité d’un contrôle coordonné plus rigoureux et d’un travail conjoint avec les deux gouvernements afin de concrétiser les accords signés. Ils ont appelé à des avancées majeures et de rupture dans les relations économiques, commerciales et d’investissement, à la hauteur du potentiel et des liens politiques privilégiés qui unissent les deux pays.

Parmi les priorités figurent la facilitation des investissements et du commerce pour les entreprises, la levée rapide des obstacles entravant les projets de coopération - en particulier dans les secteurs stratégiques reliant les deux économies -, ainsi que le renforcement des partenariats dans l’éducation, la formation, la main-d’œuvre, la science et la technologie, la santé, la culture et les échanges populaires. Le maintien de la formation de cadres et d’étudiants lao au Vietnam a également été réaffirmé comme un levier essentiel pour consolider le socle social des relations bilatérales.

Les deux parties se sont engagées à maintenir une coordination étroite au sein des forums interparlementaires mondiaux et régionaux, notamment l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et l’Union interparlementaire (UIP). Elles intensifieront également leurs échanges d’informations et leurs consultations sur les questions d’intérêt commun, contribuant ainsi activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement à l’échelle régionale et internationale.

Par ailleurs, les deux parties ravailleront de concert pour dynamiser les rencontres et les échanges entre les dirigeants des Partis et des Assemblées nationales du Vietnam, du Laos et du Cambodge, dans le but de renforcer la solidarité, la coopération et le développement régionaux.

Les deux dirigeants ont convenu de coordonner les préparatifs du 65e anniversaire des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, qui seront célébrés l’année prochaine.

Enfin, ils se sont dit convaincus que cette visite donnera un nouvel élan à une coopération plus profonde, plus concrète et plus efficace entre les deux Assemblées nationales, tout en appuyant la mise en œuvre effective des accords conclus entre les deux Partis et les deux États.

"Le Laos continuera de préserver et de cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique avec le Vietnam", a déclaré le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone. Il a invité son homologue vietnamien Trân Thanh Mân à effectuer une visite officielle au Laos à un moment opportun.

À l’issue des entretiens, le dirigeant lao et sa suite ont assisté à une séance de la deuxième session de l’Assemblée nationale du Vietnam de la XVIe législature.

VNA/CVN