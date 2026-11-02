Assemblée nationale : mobiliser la force populaire pour faire reculer la criminalité

Dans la soirée du 2 novembre, à la Maison de l’Assemblée nationale, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a tenu sa 8 e session.

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Lors de cette session, le Comité permanent a donné son avis sur la politique d’investissement du Programme cible national de prévention et de lutte contre la criminalité pour la période 2026-2035. Selon la proposition du gouvernement, le programme sera mis en œuvre de 2026 à 2035, avec un budget total de 45.301,261 milliards de dôngs pour la période 2026-2030 et d’environ 18.151,758 milliards de dôngs pour 2031-2035.

Photo : VNA/CVN

D'ici 2030, le programme vise une réduction annuelle des toxicomanes et usagers illégaux de drogues, au moins 50% des communes et quartiers sans drogue, et le démantèlement de 100% des points complexes de vente et des cultures illicites.

Le programme prévoit d’assurer les conditions matérielles nécessaires et de maintenir les traitements pour au moins 50.000 personnes dépendantes aux substances opiacées. Plus de 90% des personnes dépendantes aux drogues, des consommateurs illicites, des personnes en sevrage ou suivant un traitement, ainsi que des anciens usagers, devront bénéficier d’un accompagnement médical et psychologique.

D’ici 2035, il vise à ce que 100% des principaux organes de presse disposent de rubriques sur la prévention et la lutte contre la criminalité, que plus de 95% de la population ait accès aux informations de sensibilisation et que 100% des élèves et 90% des étudiants bénéficient d’une éducation juridique et d’actions de prévention. Il prévoit également une baisse annuelle de plus de 10% des infractions à l’ordre social.

Le président de la Commission juridique et judiciaire de l’Assemblée nationale, Phan Chi Hiêu, a exprimé son accord sur la nécessité du programme tout en demandant de réviser les missions présentant des similitudes ou des chevauchements avec celles d’autres programmes cibles nationaux, de préciser leur champ d’application, les bénéficiaires, les zones concernées, les résultats attendus et les financements, puis d’étudier les possibilités d’intégration afin d’éviter les doublons et d’utiliser efficacement les ressources.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a approuvé le programme, estimant qu’il était conforme aux orientations du Bureau politique et aux résolutions du Comité central sur le développement socio-économique pour 2026-2030. Il a souligné la nécessité de renforcer la prévention et la lutte contre la criminalité et les fléaux sociaux, notamment la criminalité liée à la drogue, afin de garantir un environnement stable et sûr pour le développement.

Il a insisté sur une mise en œuvre efficace du programme, une meilleure sensibilisation de la population et l’élaboration de plans d’action précis par les ministères et collectivités locales.

Il a rappelé l'importance de la mobilisation populaire selon le principe : "le citoyen est un combattant, la famille le champ de bataille, la localité une forteresse".

En conclusion, le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Khac Dinh, a indiqué que l'organe avait approuvé l'intitulé "Programme cible national de prévention et de lutte contre la drogue et la criminalité pour la période 2026-2035.

Par ailleurs, le Comité permanent a globalement approuvé la nécessité et le principe d’investissement de trois projets d’autoroutes : Bao Hà-Lai Châu, Quang Ngai-Kon Tum et Môc Châu-Son La-Diên Biên. Ces projets visent à lever les obstacles infrastructurels, à renforcer la connectivité régionale, à élargir l’espace de développement, à améliorer les conditions de vie de la population, notamment des minorités ethniques, et à garantir la défense et la sécurité.

Il a demandé de poursuivre l’examen des tracés, des coûts d’investissement et des mécanismes spécifiques, ainsi que de finaliser les mesures d’indemnisation, d’aide à la réinstallation et de reconversion des terres, afin de garantir les droits légitimes de la population, avant de soumettre les projets à la deuxième session de l’Assemblée nationale.

Enfin, à l’unanimité des membres présents, le Comité permanent a adopté une résolution autorisant les organes d’inspection à prélever une partie des sommes recouvrées à la suite des inspections, après leur versement au budget de l’État, afin de financer leurs activités et de renforcer leurs capacités.

Il a également examiné des mécanismes et politiques spécifiques en faveur du développement du tourisme.

VNA/CVN