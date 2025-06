Les IDE mondiaux ont reculé de 11% sur fond d'incertitude

Les tensions géopolitiques, la fragmentation du commerce, l'intensification de la concurrence entre les politiques industrielles, combinées à des risques financiers élevés et à l'incertitude, redessinent la carte mondiale des investissements, a noté la CNUCED dans son Rapport sur l'investissement dans le monde 2025.

Ce recul s'explique en grande partie par une baisse de 22% des IDE vers les économies développées, dont une chute de 58% en Europe, selon le rapport.

Dans les pays en développement, les flux de capitaux entrants sont apparus globalement stables, mais avec des divergences régionales. Dans beaucoup d'économies, les capitaux "stagnent ou contournent" les secteurs clés, tels que les infrastructures, l'énergie, les technologies et les industries qui sont les moteurs de la création d'emplois, relève le rapport.

"Trop d'économies sont laissées pour compte, non par manque de potentiel, mais parce que le système continue d'orienter les capitaux là où c'est le plus facile, et non là où ils sont vraiment nécessaires", a souligné Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED.

Les investissements dans l'économie numérique constituent le seul secteur en croissance, avec une hausse de 14% des IDE portée par la fabrication de technologies de l'information et de la communication (TIC), les services numériques et les semi-conducteurs, note le rapport.

Celui-ci signale une forte baisse des investissements dans les secteurs essentiels à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) comme les énergies renouvelables, les transports ainsi que l'eau et l'assainissement, tous affichant des reculs de plus de 30%.

Il avertit que les niveaux actuels d'investissement sont largement insuffisants face aux besoins mondiaux. Pour combler le déficit de financement des ODD, il faudrait environ 4.000 milliards de dollars par an dans les pays en développement.

Le rapport indique également que l'escalade des tensions commerciales mondiales, alimentée par les "droits de douane réciproques" des États-Unis, ainsi que les négociations commerciales en évolution et une incertitude croissante en matière de politique économique, ont fortement impacté les investissements internationaux.

Les entreprises revoient leurs stratégies d'investissement transfrontalières, cherchant à naviguer dans un environnement opérationnel plus complexe et plus incertain, ajoute le rapport.

Il appelle à des capitaux accrus, à long terme et inclusifs, en phase avec le développement durable, notamment dans le secteur de l'économie numérique, afin de contribuer à combler la fracture mondiale.

La CNUCED a présenté sept domaines prioritaires, couvrant la gouvernance des données et de l'intelligence artificielle, les politiques et les règles d'investissement numérique, ainsi que les infrastructures numériques, entre autres, pour aider les économies en développement à attirer des IDE transformateurs dans les industries numériques.

Xinhua/VNA/CVN