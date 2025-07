France

Enedis met en garde ses clients contre une recrudescence de démarchages frauduleux

L'entreprise indique recevoir "depuis plusieurs semaines", des signalements de ses clients, qui rapportent des "démarchages suspects, à leur porte ou par téléphone", de la part de personnes se faisant passer pour des agents d'Enedis ou d'entreprises partenaires, "dans le but de soutirer des informations personnelles ou d'accéder aux logements", selon un communiqué d'Enedis diffusé jeudi 24 juillet.

Ces faux agents "invoquent des prétextes tels qu'un contrôle d'installation, une coupure imminente d'électricité, ou encore une offre commerciale prétendument urgente et à durée limitée", selon Enedis, qui "condamne" ces agissements.

La direction, interrogée par l'AFP, indique ne pas être en mesure de chiffrer le phénomène mais constate "une recrudescence des signalements par téléphone et sur les réseaux sociaux ces dernières semaines".

"Nous allons renforcer nos actions de sensibilisation auprès des clients, notamment via les réseaux sociaux et notre site internet enedis.fr, pour rappeler les bons réflexes à adopter face aux tentatives de fraude", a-t-on indiqué de même source.

Enedis rappelle que le délit de "pratique commerciale trompeuse en bande organisée" est passible de sept ans d'emprisonnement et de 750.000 euros d'amende, et celui d'escroquerie en bande organisée, de "10 ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende".

Le groupe mentionne notamment qu'à la suite d'une intervention, il ne demande jamais de paiement immédiat sur place, ni ne sollicite d'informations bancaires par téléphone ou par e-mail et que "toute intervention" nécessitant d'accéder à une habitation "fait systématiquement l'objet d'une prise de rendez-vous préalable ou, à défaut, d'un avis de passage".

En outre, les techniciens d'Enedis "sont toujours munis d'un badge professionnel avec photo, identité et nom de l'entreprise", indique Enedis, qui appelle ses clients à signaler toute pratique frauduleuse au service client, au 09 70 83 19 70.

