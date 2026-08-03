Les exportations de produits agroforestiers et aquatiques en hausse de 7,5% sur sept mois

Les exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et aquatiques sont estimées à 6,67 milliards de dollars en juillet 2026, en hausse de 1,3% par rapport au mois précédent et de 11,9% sur un an, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

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Photo : VNA/CVN

Sur les sept premiers mois de l’année, elles ont atteint près de 42,8 milliards de dollars, soit une progression de 7,5% par rapport à la même période de 2025. Les produits agricoles ont représenté 22,2 milliards de dollars (+2,4%), les produits de l’élevage 455 millions (+33,2%), les produits aquatiques 6,85 milliards (+12,7%) et les produits forestiers 10,96 milliards (+5,8%).

L’Asie demeure le principal débouché des exportations vietnamiennes avec 45,2 % des parts de marché, devant les Amériques (21,4%) et l’Europe (13,8%). Les exportations vers l’Asie ont augmenté de 13,2% sur un an, celles vers l’Europe de 1,8 et vers l’Océanie de 18,7%, tandis qu’elles ont reculé de 0,5% vers les Amériques et de 20,4% vers l’Afrique.

La Chine reste le premier marché d’exportation avec 21,9% des ventes, devant les États-Unis (19%) et le Japon (6,8%). Les exportations vers la Chine ont progressé de 24,4%, celles vers le Japon de 3,9%, alors qu’elles ont diminué de 1,6% vers les États-Unis.

Les performances varient selon les produits. Les fruits et légumes demeurent le secteur le plus dynamique avec 4,83 milliards de dollars d’exportations, en hausse de 24,9%. La Chine absorbe à elle seule 55 % des exportations, tandis que les ventes vers les États-Unis et la République de Corée ont augmenté respectivement de 11,8% et 8,1%. Les exportations vers le Cambodge ont plus que triplé.

Les exportations de poivre ont progressé de 10,6% pour atteindre 1,09 milliard de dollars, grâce à une hausse des volumes, malgré un recul des prix. Les noix de cajou ont généré 2,91 milliards de dollars (+3,7%), principalement sous l’effet de la hausse des prix à l’exportation.

À l’inverse, plusieurs produits traditionnels restent en retrait. Les exportations de café ont reculé de 11,2%, à 5,45 milliards de dollars, en raison d’une baisse de près de 20% du prix moyen à l’exportation, malgré une augmentation des volumes. Les exportations de riz ont diminué de 6,7%, celles de caoutchouc de 4,5% et celles de manioc et de ses produits dérivés de 0,2%, principalement sous l’effet de la baisse des prix ou d’une demande internationale encore insuffisante.

Du côté des importations, leur croissance montre des signes de ralentissement. Sur les sept premiers mois de 2026, elles sont estimées à 31,13 milliards de dollars, en hausse de 10,8% sur un an. Les États-Unis, la Chine et le Cambodge demeurent les trois principaux fournisseurs du Vietnam, avec des progressions respectives de 24,1%, de 13% et de 27,7%.

Selon le ministère, ces résultats confirment la résilience des exportations agricoles vietnamiennes, même si les performances restent contrastées selon les produits et les marchés.

VNA/CVN