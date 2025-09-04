États-Unis

Californie : un incendie ravage une ville remontant à la ruée vers l'or

Une ville datant de l'époque de la ruée vers l'or en Californie était en ruines mercredi 3 septembre après que des orages ont déclenché une vingtaine d'incendies de forêt.

Chinese Camp a été ravagée par les flammes mardi 2 septembre, comme le montrent les photos des carcasses fumantes de bâtiments du XIXe siècle. Certaines constructions ont même été réduites en cendres.

Environ 5.000 hectares sont partis en fumée à cause de 22 incendies distincts qui se sont déclarés à environ 160 km à l'est de San Francisco, selon les autorités.

Cet ensemble de foyers, désigné comme comme le "TCU September Lightning Complex", s'est déclenché lorsque des éclairs ont frappé la région et enflammé la végétation asséchée.

Des centaines de pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes dans cette zone rurale et isolée, où le feu se propage parfois à travers des endroits difficiles d'accès, selon l'agence CalFire.

"Un certain nombre de structures ont été endommagées ou détruites, et une équipe d'inspection des dommages a été dépêchée sur place", a expliqué l'autorité californienne de lutte contre les incendies dans un communiqué.

Le vent créé par les conditions orageuses compliquent la lutte contre les flammes et "plusieurs communautés restent menacées, notamment les terres ancestrales de tribus" amérindiennes, a-t-elle précisé.

Des ordres d'évacuation et des alertes ont été émis pour la région.

Au milieu du XIXe siècle, la ruée vers l'or a attiré des dizaines de milliers de prospecteurs en Californie, notamment en provenance de Chine.

Chinese Camp est décrit par l'office de tourisme de la région comme une "ville fantôme abandonnée", mais elle abrite toujours des dizaines de personnes, selon les données du recensement américain.

Elle comporte plusieurs bâtiments historiques, dont un bureau de poste construit il y a 170 ans et l'une des plus anciennes églises catholiques de cette partie de la Californie.

Les feux de forêt font partie de la vie naturelle de l'Ouest américain. Mais selon les scientifiques, le dérèglement climatique augmente leur fréquence et leur intensité.

