La Malaisie renforce sa réglementation des réseaux sociaux

La Malaisie mettra officiellement en œuvre deux nouveaux codes de réglementation en vertu de la Loi sur la sécurité en ligne (ONSA) à compter du 1 er juin. Il s'agit des mesures les plus strictes prises à ce jour par le pays pour lutter contre les contenus préjudiciables et renforcer la protection de l'enfance dans l'environnement numérique.

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Ces deux nouveaux codes - le Code de protection de l'enfance (CPE) et le Code d'atténuation des risques (CAR) - obligeront les plateformes numériques à prendre des mesures plus proactives pour contrôler les contenus préjudiciables et renforcer les mécanismes de protection des utilisateurs vulnérables, a annoncé la Commission malaisienne des communications et du multimédia (MCMC) le 22 mai.

Photo : al24news.dz/CVN

Selon la MCMC, cette initiative s'inscrit dans la stratégie à long terme du gouvernement malaisien visant à créer un environnement numérique plus sûr pour les enfants et les familles face à la recrudescence des menaces en ligne telles que la fraude, le cyberharcèlement, les contenus violents et la désinformation.

L'une des dispositions les plus importantes est l'obligation pour les plateformes de réseaux sociaux d'adopter un mécanisme de "sécurité intégrée dès la conception". En vertu de cette réglementation, les personnes de moins de 16 ans ne pourront plus s'inscrire ni posséder de compte sur les réseaux sociaux comptant plus de 8 millions d'utilisateurs en Malaisie.

Pour vérifier l'âge des utilisateurs, le gouvernement malaisien exige des documents officiels tels que la carte d'identité nationale, le passeport ou tout autre document délivré par l'État. La vice-ministre des Communications, Teo Nie Ching, a indiqué que les plateformes disposeront d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre cette vérification avant l'application des mesures coercitives. Les comptes dont la vérification n'aura pas été effectuée pourront être bloqués.

Outre les mesures de protection de l'enfance, la RMC impose également aux plateformes numériques un contrôle plus strict des contenus en ligne. Parmi les nouvelles exigences figurent des évaluations périodiques des risques, la mise à niveau des systèmes de gestion de contenu, l'amélioration des mécanismes de signalement et de retour d'information, la vérification des annonceurs et l'étiquetage des contenus modifiés ou générés par l'IA.

Les autorités malaisiennes ont déclaré que la pression exercée pour un renforcement de la réglementation est due à la forte augmentation des fraudes en ligne et de la cybercriminalité.

Au cours des quatre premiers mois de cette année seulement, le pays a enregistré plus de 23.300 cas de fraude en ligne, pour un total de pertes atteignant 680,3 millions de ringgits (environ 170 millions de dollars).

VNA/CVN