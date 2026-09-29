La BAD accorde 1,5 milliard de dollars aux Philippines

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un prêt de 1,5 milliard de dollars destiné à aider les Philippines à atténuer les répercussions socio-économiques du conflit au Moyen-Orient, notamment dans un contexte de hausse des prix des carburants.

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Photo : ST/CVN

Selon une annonce de la BAD datée du 24 septembre, ce prêt contribuera au financement du programme gouvernemental philippin "UPLIFT" (Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport - Ensemble unifié pour les moyens de subsistance, l'industrie, l'alimentation et les transports).

Dans le cadre de ce programme, Manille met en œuvre des mesures d'aide financière en faveur des populations à faibles revenus touchées par la hausse des prix des carburants liée au conflit au Moyen-Orient.

Ces mesures comprennent des réductions tarifaires, des subventions pour les carburants et les engrais, une aide médicale ainsi qu'une assistance financière directe destinée aux ménages pauvres, aux groupes vulnérables, aux chauffeurs et opérateurs de transports publics, aux petits agriculteurs et aux pêcheurs.

Le financement de la BAD aidera le gouvernement philippin à garantir l'approvisionnement en carburant, à maintenir l'accès à l'électricité, aux soins de santé, à l'alimentation et aux médicaments à des prix abordables, ainsi qu'à faciliter le rapatriement des travailleurs philippins expatriés.

Ce prêt est accordé par l'intermédiaire du Mécanisme de soutien anticyclique (CSF) de la BAD, un instrument financier conçu pour fournir rapidement un soutien budgétaire aux pays membres confrontés à des chocs économiques.

Le président de la BAD, Masato Kanda, a déclaré que ce prêt témoignait du soutien de l'institution aux efforts déployés par les Philippines pour protéger leur population et renforcer leur résilience face aux chocs extérieurs.

En mai dernier, M. Kanda avait proposé une aide supplémentaire de 1,75 milliard de dollars au président philippin Ferdinand Marcos Jr. afin d'aider le pays à faire face aux conséquences économiques des tensions au Moyen-Orient.

VNA/CVN