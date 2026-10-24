L’épouse du dirigeant Tô Lâm visite l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles

M me Ngô Phương Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a visité le 22 octobre l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (HUDERF), à Bruxelles. Elle a salué un modèle de soins pédiatriques qui associe accompagnement psychologique, éducation et soutien aux familles, ainsi que les résultats de la coopération entre l’établissement belge et des hôpitaux vietnamiens, notamment pour la prise en charge des enfants autistes.

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Mme Ngô Phương Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rendu visite, le 22 octobre (heure locale), aux enfants soignés à l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (HUDERF), à Bruxelles. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la visite officielle de son époux auprès de l’Union européenne et en Belgique.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette rencontre, elle a salué l’approche de l’établissement, qui intègre accompagnement psychologique, éducation et soutien aux familles dans la prise en charge des jeunes patients. Elle a également souligné les résultats de la coopération entre l’hôpital belge et plusieurs établissements vietnamiens, en particulier pour les enfants atteints d’autisme.

La direction de l’établissement a présenté à Mme Ngô Phuong Ly ses missions, sa capacité d’accueil et ses activités de soins pédiatriques. Intégré au réseau de l’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB), le HUDERF a été fondé en 1986 et baptisé en l’honneur de la reine Fabiola, alors reine des Belges. Il constitue l’un des principaux centres du pays en matière de recherche et de soins pédiatriques complets et de pointe.

Après avoir échangé avec les médecins et visité les installations, Mme Ngô Phuong Ly a salué l’approche de l’établissement, soulignant que le bien-être émotionnel et la résilience psychologique des enfants y sont considérés comme aussi essentiels que les soins médicaux.

Pour les enfants autistes, le HUDERF privilégie une prise en charge précoce. Les enfants âgés de 18 mois à 4 ans bénéficient d’une thérapie intensive fondée sur le jeu, selon le modèle "Early Start Denver Model". L’hôpital propose également une unité de soins de jour destinée aux parents et aux jeunes enfants, ainsi qu’une crèche thérapeutique accueillant les enfants de deux ans et demi à six ans.

L’école Robert Dubois, gérée par la Ville de Bruxelles, est installée au sein même de l’hôpital et accueille des patients âgés de deux ans et demi à 21 ans. Elle travaille en étroite collaboration avec la crèche thérapeutique afin que l’éducation et les soins progressent de concert, garantissant ainsi que les séjours hospitaliers n’interrompent pas la scolarité.

Programmes de coopération

Photos : VNA/CVN

Les familles sont pleinement intégrées au parcours de soins. Une résidence pour les parents, située à une cinquantaine de mètres de l’entrée principale, leur permet de rester au plus près de leurs enfants. Par ailleurs, les médecins et le personnel accompagnent les parents dans le soutien à apporter à leur enfant, veillant à ce qu’aucun enfant ne traverse seul l’épreuve des soins.

Lors d’une séance de travail ultérieure, la professeure Véronique Delvenne, cheffe du service de psychiatrie infanto-juvénile au HUB, a indiqué que l’hôpital mène, depuis 2022, deux programmes de coopération triennaux avec le Vietnam. L’hôpital central de Huê en est le partenaire principal, auquel s’est également joint l’Hôpital national pédiatrique.

Ce partenariat a permis au centre de pédiatrie de l’Hôpital central de Huê de créer une unité spécialisée dans la prise en charge de l’autisme, dotée d’espaces adaptés aux interventions précoces et personnalisées. L’établissement a également ouvert une unité d’hospitalisation pour adolescents, placée sous la direction d’un psychiatre formé à Bruxelles. Des programmes de psychoéducation et des formations ont en outre permis aux parents d’acquérir de nouvelles compétences pour mieux accompagner leurs enfants. Deux professionnels de santé vietnamiens effectuent actuellement un stage au HUDERF.

La représentante vietnamienne a souligné que cette visite lui permet de mieux appréhender l’expérience belge en matière de soins de santé pédiatriques, un domaine qui constitue une priorité pour le Vietnam.

Elle a estimé que le modèle du HUDERF méritait d’être davantage diffusé et salué les résultats concrets de la coopération avec les partenaires vietnamiens. Elle a exprimé le souhait de voir l’hôpital et ses partenaires belges poursuivre et approfondir leur collaboration avec les établissements de santé vietnamiens, afin qu’un nombre croissant d’enfants puissent bénéficier de soins conjuguant expertise médicale et humanité.

VNA/CVN