L’éducation aux médias au cœur d’un séminaire à l’Université de Hanoï

L’Université de Hanoï a organisé, le 7 mai, un séminaire intitulé "L’éducation aux médias en Europe et au Vietnam", consacré aux enjeux contemporains de l’éducation aux médias et des compétences numériques dans le contexte de la transformation digitale.

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Photo : HANU/CVN

Organisé en format hybride, à la fois en présentiel et en ligne via la plateforme Zoom, ce séminaire s’inscrit dans le cadre du programme "Coopération en éducation aux médias", développé conjointement par la filière de communication d’entreprise de l’Université de Hanoï (HANU) et l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS, Belgique). Les échanges se sont déroulés en français et en anglais. L’initiative vise à renforcer les échanges académiques et professionnels entre le Vietnam et l’Europe dans le domaine des sciences de la communication.

Défis des médias numériques

Réunissant responsables pédagogiques, chercheurs, experts et professionnels des médias, cette rencontre s’est voulue un véritable espace de dialogue et de réflexion autour de la conception de programmes de formation en éducation aux médias et en éducation à l’information adaptés au contexte vietnamien.

"Dans un contexte de transformation numérique mondiale rapide, conjuguée au développement fulgurant de l’intelligence artificielle et des médias sociaux, les individus sont confrontés à une masse d’informations complexes et parfois difficiles à vérifier. Il devient donc urgent de renforcer leur capacité à accéder à l’information, à l’analyser, à l’évaluer et à l’utiliser de manière responsable. L’éducation aux médias n’est ainsi plus un domaine spécialisé, mais une compétence essentielle pour les citoyens de la société moderne", a indiqué Luong Ngoc Minh, vice-recteur de l’Université de Hanoï.

Photo : HANU/CVN

L’Université de Hanoï privilégie l’internationalisation de l’enseignement en encourageant les programmes de coopération universitaire et les formations innovantes afin de répondre aux exigences de la société numérique. Ses formations en communication - communication d’entreprise et communication multimédia - mettent l’accent sur l’articulation entre théorie et pratique, les liens avec les entreprises et l’adaptation aux évolutions contemporaines du secteur. Les programmes sont régulièrement actualisés afin de fournir aux étudiants des bases académiques solides, tout en développant leur sens des responsabilités et leur engagement citoyen.

Lors du séminaire, les discussions ont notamment porté sur plusieurs axes majeurs : l’analyse des approches et des perspectives de l’éducation aux médias à l’ère numérique ; l’évaluation du rôle de l’éducation et de l’enseignement supérieur dans la conception des programmes de formation ; le partage d’expériences européennes, notamment belges ; l’échange autour des initiatives et défis contemporains du secteur ; ainsi que la proposition de modèles adaptés au contexte vietnamien en matière d’éducation aux médias et de compétences numériques.

Former l’esprit critique

L’intervenante Nguyên Yên Nhi, vice-doyenne du Département de français et responsable de la section communication d’entreprise à l’Université de Hanoï, a présenté un état des lieux de l’éducation aux médias au Vietnam. Elle a souligné que l’essor rapide des réseaux sociaux et des médias numériques facilite l’accès à l’information, tout en posant de nouveaux défis liés à la qualité des contenus et aux compétences des utilisateurs.

Photo : HANU/CVN

"La réalité montre que les questions relatives à l’éducation aux médias et à l’information restent encore peu développées. À ce jour, ces enseignements ne sont pas obligatoires, du primaire jusqu’au lycée. Une intervention de l’État devient donc essentielle pour structurer et accompagner cette transformation numérique", a-t-elle estimé.

Le conférencier Emmanuel Wathelet, président du master en éducation aux médias à l’IHECS, a abordé les spécificités de cette discipline en s’appuyant sur son expérience de gestionnaire et d’enseignant. Selon lui, l’éducation aux médias doit être envisagée sous plusieurs angles, à la croisée des enjeux académiques, professionnels et politiques. Il a également souligné l’urgence de développer cette éducation face à l’essor de l’intelligence artificielle et de la désinformation, tout en analysant les publics cibles et les compétences requises pour les formateurs. Ces réflexions constituent, selon lui, un socle théorique essentiel à la conception des futurs programmes d’éducation aux médias.

Chloé Pete, chargée de projets spécialisée en éducation aux médias et à l’information (EMI) au sein de la Media & Learning Association, a présenté un panorama des politiques et initiatives européennes dans ce domaine à travers les principaux cadres réglementaires, programmes de financement et initiatives institutionnelles soutenus par l’Union européenne. Elle a également souligné les défis liés aux inégalités de compétences numériques, à l’intelligence artificielle et aux manipulations informationnelles.

Photo : HANU/CVN

Tatiana Debrabandere, chargée de projets au Conseil supérieur de l’éducation aux médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), a quant à elle présenté les dispositifs, acteurs et moyens déployés dans ce domaine : cadres politiques, rôle des acteurs publics, dispositifs scolaires et extrascolaires. Elle a insisté sur l’importance des collaborations multi-acteurs et d’un investissement public durable afin de renforcer l’esprit critique des citoyens face aux environnements médiatiques contemporains.

Pour sa part, Nicoleta Fotiade, chercheuse et membre de la Mediawise Society (Roumanie), a analysé le programme Mediawise Teacher, un dispositif hybride de développement professionnel destiné aux enseignants du primaire et du secondaire. Cette étude évalue l’évolution des participants en matière d’auto-efficacité, de littératie médiatique et de culture numérique, tout en explorant leur perception du rôle de l’éducateur aux médias.

"Nous sommes convaincus que, grâce à des activités comme ce séminaire, les établissements d’enseignement supérieur peuvent contribuer activement à former l’esprit critique, la responsabilité numérique et la capacité d’adaptation des étudiants face à l’évolution rapide des communications modernes", a conclu le vice-recteur Luong Ngoc Minh.

Quê Anh/CVN