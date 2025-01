La Bourse de Paris en léger repli

>> La Bourse de Paris recule pour son avant-dernière séance de 2024

>> La Bourse de Paris en vert mais frileuse pour commencer 2025

>> La Bourse de Paris reste optimiste et termine dans le vert

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 09h55, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, lâchait 12,10 points (-0,16%) pour s'établir à 7.477,25 points.

L'agenda de la séance est peu chargé, dans l'attente de la publication, après la clôture des marchés européens, des "minutes" de la dernière réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale américaine qui s'est tenue le 18 décembre.

À l'issue de cette réunion, la Fed a procédé à une troisième baisse consécutive de ses taux pour les ramener dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%. Mais la banque centrale a aussi, et surtout, signalé n'envisager que deux baisses de taux l'année prochaine, de 25 points de base chacune.

Du côté des investisseurs, "on continue même à douter que la Fed puisse réduire ses taux en 2025", souligne Jim Reid, économiste de Deutsche Bank, dans un contexte de regain d'inquiétude sur la trajectoire de l'inflation aux États-Unis.

Ces craintes ont été ravivées la veille par la publication de l'indice ISM qui mesure l'activité dans les services aux États-Unis, qui a atteint son "plus haut niveau depuis février 2023, ce qui pourrait +savonner la planche+ avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir dans moins de deux semaines", le 20 janvier, commente John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Les principales inquiétudes du marché sur le programme économique de Trump concernent les droits de douane. Le président élu a envisagé d'imposer 10 à 20% de droits de douane sur l'ensemble des produits entrants aux États-Unis, et même jusqu'à 60 voire 100% sur ceux venant de Chine.

Des premières annonces ont concerné une imposition de 25% sur les produits en provenance du Canada et du Mexique. Ces mesures sont considérées comme inflationnistes.

Sur le marché obligataire, après une forte poussée du rendement des obligations américaines mardi, vers 09h55 GMT, l'échéance 10 ans restait à 4,68%, contre 4,69% la veille. Son équivalent allemand s'établissait à 2,51% contre 2,48% et le français était à 3,30% comme la veille.

Pluxee s'envole

Pluxee, entité devenue indépendante de Sodexo incluant notamment ses titres-restaurant, bondissait de plus de 11% à 20,91 euros après avoir annoncé des résultats au premier trimestre supérieurs aux attentes du marché.

Vallourec, premier dividende en 10 ans

Le spécialiste des tubes en acier sans soudure a confirmé mercredi 8 janvier son intention de verser en 2025 son "premier dividende depuis une décennie" et annoncé avoir atteint "avec un an d'avance" son objectif d'un endettement net nul.

Son titre prenait 6,90% à 18,20 euros.

Trigano pessimiste

Le fabriquant de camping-cars a prévenu que l'exercice 2025 pourrait "à court terme" être "impacté par un double effet d'une saison touristique 2024 décevante dans l'ouest et le nord-ouest de la France et par un contexte politique et économique peu propice à l'investissement en France".

Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 17,4% au premier trimestre 2024/2025, en raison d'une baisse de la production liée à une volonté de réduire les stocks chez les distributeurs.

Trigano lâchait 4,82% à 118,40 euros.

AFP/VNA/CVN