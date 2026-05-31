Les Vietnamiens aux Philippines appelés à renforcer les liens entre les deux pays

Dans le cadre de sa visite d’État aux Philippines, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a rencontré dans l’après-midi du 31 mai à Manille le personnel de l’ambassade ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne aux Philippines.

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Photos : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Vietnam aux Philippines, Lai Thai Binh, a souligné le caractère historique de cette visite du dirigeant Tô Lâm, qui intervient à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Lors de la rencontre, Tô Lâm a salué les efforts de la communauté vietnamienne pour s’intégrer à la société philippine tout en préservant son identité culturelle et en contribuant au développement des relations économiques entre les deux pays.

Il a partagé les grandes orientations de développement du pays. Il a également évoqué les principaux résultats de ses récentes visites en Thaïlande et à Singapour, soulignant que son discours prononcé au 23e Dialogue de Shangri-La avait suscité un vif intérêt international et mis en lumière le rôle croissant du Vietnam dans la région.

S’agissant des relations Vietnam - Philippines, Tô Lâm a rappelé que le Vietnam est aujourd’hui le seul partenaire stratégique des Philippines en Asie du Sud-Est. Les deux pays s’efforcent actuellement de porter leurs échanges commerciaux à 10 milliards de dollars.

Il a réaffirmé que la communauté vietnamienne à l’étranger constitue une partie indissociable de la nation et une ressource importante pour le développement du pays. Il a souligné que le Parti et l’État poursuivent leurs efforts pour soutenir les Vietnamiens de l’étranger, favoriser leur intégration dans les sociétés d’accueil et les encourager à contribuer à l’édification et à la défense de la Patrie.

Il a également rappelé que plusieurs politiques avaient récemment été adaptées afin de faciliter les investissements, les études, la recherche, l’entrepreneuriat, l’enseignement du vietnamien, le transfert de connaissances et la participation des Vietnamiens de l’étranger aux activités culturelles et de diplomatie populaire.

Tô Lâm a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne aux Philippines continue de renforcer sa solidarité, de respecter les lois du pays d’accueil, de contribuer au développement du Vietnam et de promouvoir l’amitié entre les deux pays. Il a enfin demandé à l’ambassade du Vietnam aux Philippines de poursuivre et de renforcer son action en faveur de la communauté vietnamienne.

VNA/CVN