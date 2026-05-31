Le dirigeant Tô Lâm se rend aux Philippines après sa visite à Singapour

Après avoir achevé avec succès sa visite d’État à Singapour et prononcé un discours au 23 e Dialogue de Shangri-La, le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Singapour le 31 mai pour effectuer une visite d’État aux Philippines les 31 mai et 1 er juin, à l’invitation du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et de son épouse.

>> Le dirigeant Tô Lâm s’entretient avec le président du Parlement singapourien

>> Tô Lâm reçoit les dirigeants de grands groupes et acteurs financiers de Singapour

>> Les médias indonésiens saluent le message du dirigeant Tô Lâm sur le rôle central de l’ASEAN

>> Vietnam et Singapour réaffirment leur partenariat exemplaire au sein de l’ASEAN

Photo : VNA/CVN

Auparavant, du 29 au 31 mai 2026, le dirigeant vietnamien Tô Lâm et son épouse avaient effectué une visite d’État à Singapour à l’invitation du président singapourien Tharman Shanmugaratnam, et de son épouse.

Au cours de cette visite, Tô Lâm s’est entretenu avec le président Tharman Shanmugaratnam et le Premier ministre Lawrence Wong. Il a également rencontré le président du Parlement Seah Kian Peng ainsi que Lee Hsien Loong, ministre senior, conseiller principal du Parti d’action populaire et ancien Premier ministre de Singapour. Il a pris la parole au Forum de connectivité technologique Vietnam - Singapour et a rencontré les dirigeants de plusieurs entreprises et grands groupes singapouriens.

À cette occasion, Tô Lâm et son épouse ont déposé une gerbe de fleurs devant le monument du Président Hô Chi Minh au Musée des civilisations asiatiques et ont rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne à Singapour.

Pendant son séjour, Tô Lâm a également participé au 23e Dialogue de Shangri-La, où il a prononcé un discours. Il a en outre rencontré le président du Timor-Leste et eu des échanges avec le secrétaire américain à la Guerre, le vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense, ainsi que le ministre japonais de la Défense.

VNA/CVN