Le Vietnam entend maintenir de bonnes relations avec les grandes puissances

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a accordé une interview à l’agence Reuters, au cours duquel il a abordé la politique étrangère du Vietnam, ses relations avec les grandes puissances.

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Photo : VNA/CVN

En marge du 23e Dialogue Shangri-La à Singapour, vendredi 29 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a accordé une interview à l’agence Reuters, au cours duquel il a abordé la politique étrangère du Vietnam, ses relations avec les grandes puissances, la question de la Mer Orientale ainsi que les orientations de développement économique du pays pour les années à venir.

Répondant à une question sur les relations entre les grandes puissances dans un contexte de concurrence stratégique croissante, Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam suit de manière constante le principe consistant à ne jamais coopérer avec un pays au détriment d’un autre. Le Vietnam poursuit une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation de ses relations extérieures, au service de la paix, de la coopération et du développement.

Développer des relations équilibrées et constructives

Évoquant les relations entre les États-Unis et la Chine, le haut dirigeant vietnamien a souligné que la concurrence entre grandes puissances constituait une réalité objective des relations internationales actuelles. Toutefois, le Vietnam n’aborde pas ses relations avec les grandes puissances sous l’angle sécuritaire et ne choisit pas de camp. Dans cet esprit, le pays entretient et développe des relations équilibrées et constructives tant avec les États-Unis qu’avec la Chine, au bénéfice de toutes les parties et dans l’intérêt de la paix, de la stabilité et du développement régional.

Concernant les relations avec la Chine, Tô Lâm a rappelé que les deux pays sont des voisins liés par une longue tradition d’amitié et qu’ils mettent actuellement en œuvre une coopération concrète dans de nombreux domaines importants. Le Vietnam demeure attaché au développement de relations de bon voisinage avec la Chine, celle-ci réunissant plusieurs caractéristiques qui en font un partenaire prioritaire de la politique étrangère vietnamienne : pays voisin, partenaire majeur et État partageant de nombreux intérêts communs ainsi que certaines similitudes avec le Vietnam.

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Selon le secrétaire général du Parti et président de la République, le maintien de relations pacifiques, stables, coopératives et responsables avec la Chine apporte des bénéfices tangibles aux deux peuples tout en contribuant de manière significative à la paix et à la stabilité de la région.

Défendre fermement sa souveraineté

À propos de la Mer Orientale, Tô Lâm a réaffirmé la position constante du Vietnam consistant à défendre fermement sa souveraineté, ses droits souverains, sa juridiction ainsi que son intégrité territoriale, tout en privilégiant le règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Il a souligné que le maintien de relations amicales avec la Chine, la protection de la souveraineté nationale et la gestion des questions liées à la Mer Orientale sont des objectifs complémentaires qui ne s’excluent nullement.

Interrogé sur l’objectif de croissance économique à deux chiffres fixé par le Vietnam, Tô Lâm a indiqué que l’ambition de développement du pays était celle de toute la nation. Le Vietnam s’est fixé comme objectif de devenir, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé. Cette ambition stratégique, définie depuis plusieurs années, a été réaffirmée dans les principaux documents du Parti, notamment dans le Rapport politique présenté au XIVe Congrès national.

Maintenir croissance économique à deux chiffres

Selon lui, l’expérience internationale ainsi que les lois du développement montrent que, pour atteindre cet objectif, le Vietnam devra maintenir pendant une longue période un taux de croissance économique à deux chiffres, soit au moins 10% par an. Bien que cet objectif soit ambitieux et exigeant, il repose sur une analyse approfondie des ressources et du potentiel de développement du pays.

Tô Lâm a indiqué que le Vietnam avait procédé à une réévaluation de ses capacités nationales et défini un nouveau modèle de croissance fondé sur l’autonomie, l’autosuffisance et l’indépendance stratégique. L’optimisme du pays repose sur la détermination de l’ensemble du système politique, le large consensus de la population ainsi que la participation active du monde des affaires, du secteur privé, des travailleurs et des agriculteurs.

Selon le dirigeant vietnamien, lorsque cet objectif de croissance a été fixé, le pays avait déjà pris en compte de nombreux défis potentiels, notamment les instabilités géopolitiques mondiales, les difficultés de l’économie internationale, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les pressions énergétiques et les fluctuations des marchés mondiaux. Malgré ces obstacles, les résultats obtenus ces dernières années renforcent la confiance dans la capacité du Vietnam à atteindre les objectifs fixés.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam s’attache actuellement à construire un nouveau modèle de développement reposant sur des ressources humaines hautement qualifiées, la valorisation du potentiel humain vietnamien, l’esprit d’autonomie et d’innovation, ainsi que sur la science, la technologie et la transformation numérique. Parallèlement, le pays étudie attentivement les expériences réussies à l’étranger afin de les adapter à ses propres réalités et de les traduire en politiques concrètes.

En outre, le Vietnam procède à une révision approfondie de son cadre institutionnel afin d’identifier les obstacles au développement et de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour lever les freins à la croissance, créant ainsi de nouveaux moteurs pour un développement rapide et durable à long terme.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a affirmé que les résultats enregistrés en 2025 et plus particulièrement au cours du premier semestre 2026 démontrent que les objectifs fondamentaux demeurent à portée de main. Le Vietnam n’envisage pas de revoir à la baisse ses ambitions de croissance et reste déterminé à maintenir cette trajectoire non seulement en 2026, mais également dans les années à venir, afin de concrétiser sa vision de développement à l’horizon 2045 et de jeter les bases d’aspirations encore plus élevées pour l’avenir.

VNA/CVN